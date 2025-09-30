"러브콜 쏟아져" vs "역겨워"…차세대 스칼렛 요한슨 노리는 '여배우' 무슨 일?

AI배우 틸리 노우드 에이전시 계약 임박

"AI 사람 대체재 아닌 새로운 도구" 주장

세계 최초의 인공지능(AI) 배우 틸리 노우드의(tilly norwood) 데뷔를 두고 엔터테인먼트 업계의 시선이 크게 엇갈리고 있다. 28일(현지시간) 버라이어티 등 현지 연예 매체는 영국 배우이자 코미디언, 제작자인 엘린 반 더 벨덴이 공개한 인공지능(AI) 배우 '틸리 노우드'가 에이전시들의 러브콜을 받으며 본격적인 연예계 진출을 앞두고 있다고 보도했다.

앞서 반 더 벨덴은 취리히 영화제 산업 부문 행사인 '취리히 서밋(Zurich Summit)' 패널 토론에서 "AI 여배우 틸리 노우드가 여러 연예 기획사의 관심을 끌고 있다"고 말했다. 틸리 노우드는 반 더 벨덴이 설립한 AI 제작사 파티클6 산하의 스튜디오 시코이아(Xicoia)가 내놓은 인공지능 배우다.

틸리 노우드는 코미디 스케치 'AI 커미셔너'에 출연하며 처음 연기 활동을 시작했다. 이처럼 AI 가수에 이어 AI 배우까지 등장하며 할리우드 시장 진출의 기회를 엿보고 있다.

반 더 벨덴은 "올해 2월까지만 하더라도 틸리 노우드를 보며 '이건 아무것도 아니다, 어떤 일도 일어나지 않을 것'이라는 반응이 즐비했지만, 5월부터 반응이 바뀌기 시작했다. 앞으로 몇 달 안에 어떤 에이전시가 그녀를 맡을지 알 수 있을 것"이라고 자신해 시선을 끌었다. 이어 그는 "우리는 틸리 노우드를 차세대 스칼렛 요한슨 혹은 나탈리 포트먼으로 만들고 싶다. 사람들은 이제 창의력이 예산의 한계에 갇힐 필요가 없다는 사실을 깨닫고 있다. 이런 제약이 사라지면 AI는 진정으로 긍정적인 도구가 될 수 있다. 결국 관점을 바꾸는 것이 핵심"이라고도 강조했다.

AI 가수 이어 AI 배우까지…업계 반응은 '싸늘'

업계 관계자들의 반응은 냉담하다. 일부 배우들은 공개적인 비판에 나서기도 했다. 배우 커뮤니티의 멜리사 바레라는 "이 AI 배우를 맡게 될 에이전시에 소속된 배우라면 모두 이 회사를 떠나길 바란다. 너무 역겹다"고 비판했고, 키어시 클레몬스는 "그 에이전시 이름이 뭐냐"라고 외쳤다. 아역 배우 출신 마라 윌슨 역시 "이 AI 여성은 현실에 있는 수백 젊은 여성의 얼굴을 합성해 만든 것"이라며 "그냥 그들 중 한 명을 고용하지 그랬냐"라고 지적했다.





노우드는 코미디 스케치 'AI 커미셔너'에 출연하며 처음 연기 활동을 시작했다. 이처럼 AI 가수에 이어 AI 배우까지 등장하며 할리우드 시장 진출의 기회를 엿보고 있는 가운데, 업계 관계자들의 반응은 냉담하다. 일부 배우들은 공개적인 반발에 나서기까지 했다. 틸리 노우드 인스타그램

배우뿐 아니라 대중 사이에서도 찬반 논란이 거세자 반 더 벨덴은 성명을 통해 "틸리 노우드는 인간을 대체하기 위한 존재가 아니다. 오히려 창작물이자 예술 작품"이라며 "많은 예술이 그래왔듯, 논쟁을 불러일으킨다는 사실 자체가 창의성의 힘을 보여준다 생각한다"고 밝혔다. 끝으로 그는 "난 AI를 사람을 대체하는 존재가 아닌 새로운 도구이자 붓으로 본다. 애니메이션, 인형극, 컴퓨터그래픽이 새로운 가능성을 열었지만, 배우의 라이브 연기를 빼앗지 않았던 것처럼 AI 역시 상상하고 이야기를 만드는 또 다른 방식"이라며 "나 또한 배우이기도 하다. AI 캐릭터조차도 인간 연기의 즐거움과 가치를 빼앗을 수 없다"고 강조했다.





방제일 기자 zeilism@asiae.co.kr

