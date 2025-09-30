BTS 악성 루머 유포·자택 무단 침입 사건 일부 검찰 송치

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

그룹 방탄소년단(BTS)을 향한 악성 루머 유포 사건과 멤버 자택 무단 침입 사건 일부가 검찰에 송치됐다.

소속사 빅히트뮤직은 29일 팬 커뮤니티 위버스를 통해 "지난해 제기한 고소 사건 중 일부가 지난 7월 유죄 의견으로 검찰에 송치됐다"고 밝혔다. 올해 접수된 고소 사건도 영장 집행을 통해 피의자를 소환 조사하는 등 수사가 순차적으로 진행되고 있다고 덧붙였다.

빅히트뮤직은 온라인상 비방·모욕·허위사실 유포 행위가 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 위반에 따라 형사처벌 대상이 된다고 강조했다. 또 국내외 커뮤니티 모니터링과 팬 제보를 바탕으로 악성 게시물 작성자들을 상대로 고소를 이어가고 있다고 전했다.

이와 함께 최근 멤버 정국의 자택에 무단 침입을 시도한 사건과 관련해서도 일부 피의자에 대해 검찰 송치가 결정됐다고 밝혔다.

소속사는 "침입자들에 대한 경찰 신고와 증거자료 제출 등 수사가 원활하게 진행될 수 있도록 적극 협조 중"이라며 "아티스트의 주거 공간 접근이나 개인정보 유출, 사생활 침해 행위는 주거침입죄·스토킹처벌법 위반 등으로 엄중한 법적 책임을 져야 한다"고 강조했다.





빅히트뮤직은 "피해자인 아티스트에게 심각한 불안과 고통을 주는 불법행위"라며 "건전한 팬 문화 조성을 위해 아티스트의 사생활과 안전을 존중해 달라"고 당부했다.





