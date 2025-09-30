삼성전자, 으뜸효율가전 매출 20% 넘게 늘었다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'AI 가전 3대장' 에어컨·세탁기·냉장고

신기술부터 '에너지 절감'까지 큰 호응

삼성전자의 에너지 소비효율 1등급 가전제품 판매량이 크게 늘었다.

30일 가전 업계에 따르면 삼성전자가 정부의 '으뜸효율 가전제품 환급사업(이하 으뜸가전사업)'에 동참한 뒤 지난 2개월간 에너지 소비효율 1등급 가전제품 판매량이 전년 동기 대비 약 20% 증가했다. 으뜸가전사업은 산업통상자원부가 총괄하고 한국에너지공단에서 주관한다. 에너지 소비효율 1등급 가전제품을 구매할 경우 구매 금액의 10%, 1인당 최대 30만원까지 환급해주는 사업이다.

삼성전자의 에너지 소비효율 1등급 가전제품 판매량이 지난 2개월간 20% 이상 늘었다. 삼성전자

삼성전자는 에너지를 절감하는 혁신 인공지능(AI) 기능을 갖춘 에너지 소비효율 1등급 가전을 선보이는 한편, 으뜸가전사업에 대한 고객 안내와 구매 혜택 등을 강화하고 있다. 최대 30만원의 정부 환급 혜택과 삼성전자가 제공하는 최대 10% 멤버십 포인트 등 다양한 구매 혜택은 물론, 고효율 가전 구매를 통한 실질적인 전기료 절감 효과가 소비자 수요를 이끌어 낸 것으로 분석된다.

특히 'AI 가전 3대장' 에어컨·세탁기·냉장고는 기본 성능 개선부터 에너지 효율을 크게 높여주는 혁신 AI 기능으로 전기료 절감을 중시하는 소비자로부터 뜨거운 호응을 얻고 있다. 고효율 에어컨·세탁기 판매는 전년보다 20% 이상 대폭 늘어났으며, 냉장고 판매도 15% 이상 상승했다.





이 같은 인기에 힘입어 7~8월 2개월간 삼성전자의 전체 가전 판매 중 '에너지소비효율 1등급' 가전 매출이 약 40%를 차지했다. 김용훈 삼성전자 한국총괄(상무)은 "에너지 소비효율 1등급 제품 중에서도 높은 에너지 효율과 AI 기능을 모두 갖춘 'AI 가전 3대장'이 소비자로부터 큰 인기를 얻어 판매를 견인했다"며 "다양한 혜택을 통해 삼성전자의 고효율 가전을 만나보길 바란다"고 했다.





장희준 기자 junh@asiae.co.kr

