남원시, 추석 맞아 '사회복지시설·군부대' 위문

전북 남원시가 다가오는 추석을 맞아 지난 25일부터 관내 사회복지시설과 자매결연 가정, 군부대를 잇달아 방문해 위문 활동을 펼쳤다.

29일 시에 따르면 이번 위문 활동은 명절을 맞아 지역 내 소외된 이웃들과 따뜻한 정을 나누고, 사회복지시설과 군부대에 격려와 감사의 뜻을 전하기 위해 마련됐다.

남원시가 다가오는 추석을 맞아 관내 사회복지시설과 자매결연 가정, 군부대를 방문해 위문 활동을 펼쳤다. 남원시 제공

최경식 시장은 "추석은 가족과 이웃이 함께하는 특별한 시간인 만큼, 소외된 이웃들에게도 따뜻한 마음을 전하고자 위문 활동을 계획했다"며 "이번 기회를 통해 지역사회의 결속력이 더욱 두터워지는 계기가 되기를 바란다"고 전했다.

이어 "위문을 통해 사회복지시설과 군부대에 감사의 뜻을 전하고, 더욱 의미 있는 명절을 보낼 수 있도록 지속적인 사회적 관심과 지원을 아끼지 않겠다"고 덧붙였다.





한편 시는 앞으로도 지역사회와 협력해 주민들의 행복한 삶을 위해 다양한 사회복지 활동을 지속적으로 펼쳐 나갈 예정이다.





호남취재본부 김우관 기자 woogwank@asiae.co.kr

