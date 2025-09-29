경북도, 농어촌 1000곳 주택지붕 등에 태양광 추진…3㎏ 규모

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경북도는 29일 포항시내 경북도청 동부청사 대회의실에서 도 및 22개 시군 관련 담당 공무원 등이 참석한 가운데 '햇빛 소득마을 조성 및 영농태양광사업 추진회의'를 개최하고, 태양광 발전사업의 본격 추진을 논의했다.

경북도는 급변하는 에너지 환경속에서 농촌지역 마을공동체의 경제 활성화와 탄소중립 목표 달성을 위한 '햇빛 소득마을 조성 사업'과 '태양광 연계 탄소배출권 사업'에 대한 추진 방향을 모색하기 위해 회의를 마련했다.

'햇빛 소득마을 조성'사업은 마을 공동체 및 주민(지분) 참여 이익공유형 영농태양광 사업으로 추진하고, 1MW급 태양광 발전사업을 통해, 마을 내 소득 증대와 농촌 경제 활성화 효과를 기대한다.

또한, '태양광 연계 탄소배출권 사업'은 시군 마을 단위 20가구 이내의 자가용 태양광 설치 사업으로 총 1000개소 정도의 농어촌 주택 지붕 등에 설치해 탄소배출권과 연계하는 사업모델로 추진된다.

경북도는 회의를 통해 도출된 의견을 적극 반영해, 지역 공동체의 소득 증대와 탄소 배출 저감에 앞장서는 한편, 햇빛 소득마을 조성 및 영농태양광 등 신재생에너지 보급에 적극 이바지할 수 있도록 지원해 나갈 계획이다.





두문택 경북도 미래에너지수소과장은 "이번 회의를 통해 경상북도 내 태양광 발전사업의 추진 의지를 다시 한번 다지고, 지역 사회의 신재생에너지 활성화에 박차를 가할 것"이라며, "앞으로도 경북도가 에너지 자립 및 탄소중립 사회로 나아가는 데 선도적인 역할을 수행하겠다"고 밝혔다.





