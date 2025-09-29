안도걸, 30일 국회서 '원화 스테이블코인' 토론회

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"경제성장 동력…외환 시스템 변화 필요"

안도걸 더불어민주당 의원.

더불어민주당 안도걸 의원(광주 동남을)은 오는 30일 오후 2시 국회의원회관 제2소회의실에서 '원화 스테이블코인 기업 활용과 외환정책'을 주제로 한 제2차 토론회를 개최한다고 29일 밝혔다.

이번 토론회는 ▲스테이블코인의 기업 활용 방안 및 국경 간 활용 전략 ▲스테이블코인이 외환시장에 미치는 영향과 정책과제 등 두 가지 의제를 중심으로 진행된다. 발제에는 삼성글로벌리서치 전진 박사, 코빗 김민승 센터장, 자본시장연구원 이승호 선임연구위원이 참여한다.

첫 번째 세션에서는 전진 박사가 스테이블코인 현황을 분석하고, 스테이블코인이 금융산업과 기업금융 등에 미치는 영향을 발표한다. 이어 김민승 센터장은 e-커머스와 AI 등 산업 분야에 스테이블코인이 미치는 영향과 스테이블코인을 비롯한 디지털 자산 관련 글로벌 규제 동향을 발표한다. 두 번째 세션에서는 이승호 선임연구위원이 원화 스테이블코인의 외환 부문 영향과 향후 정책과제를 제시한다.

안 의원은 "스테이블코인은 거래비용, 속도, 접근성 측면에서 압도적 효율성을 지니고 있어 우리 기업이 원화 스테이블코인을 도입하면 비용을 절감하고 경쟁력을 높일 수 있다"며 "스테이블코인은 금융 혁신을 넘어 우리 경제의 새로운 성장 동력이 될 것이다"고 강조했다.





안 의원은 이어 "스테이블코인은 대외지급수단으로 사용될 수 있어 현재 외환 시스템의 변화가 필요하다"며 "블록체인 기술과 스마트컨트랙트 등을 기반으로 디지털경제 시대에 적합한 외환 시스템을 구축하기 위한 정책적 준비가 필요하다"고 덧붙였다.





호남취재본부 강성수 기자 soostar@asiae.co.kr

