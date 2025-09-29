LG생활건강, 새 대표에 로레알 출신 이선주 사장 선임

이정애 사장, 11월 정기인사 이전 용퇴

LG생활건강은 29일 이사회를 열고 다음 달 1일부로 글로벌 화장품 기업인 로레알 출신의 이선주 사장을 신임 최고경영자(CEO)에 선임했다고 밝혔다.

이선주 LG생활건강 사장. LG생활건강 제공

1970년생인 이선주 신임 대표는 이화여자대학교 신문방송학과를 졸업하고 화장품 업계에서 30년간 몸담았다. 마케팅 전문가이자 경영인으로서 '키엘', '입생로랑', '메디힐', 'AHC' 등 다양한 브랜드를 키워냈다.

그는 로레알 코리아 홍보 및 기업 커뮤니케이션 분야에서 출발해 '입생로랑', '키엘' 브랜드 GM을 맡았다. 한국에서 키엘 브랜드를 미국에 이어 글로벌 매출 2위 국가로 성장시킨 인물로 평가받는다. 또 키엘 국제사업개발 수석부사장을 역임하며 키엘이 로레알 럭셔리 부문 내 2위 브랜드로 도약하는 데에 기여했다.

이후 엘엔피코스메틱 글로벌전략본부 사장과 미국법인 지사장으로 근무하며 마스크팩 브랜드 메디힐의 미국 시장 진출을 진두지휘했다. 유니레버 자회사인 카버코리아의 대표이사에도 부임해 AHC 브랜드의 브랜드아이덴티티(BI) 정립과 경쟁력 강화에 기여했다.

LG생활건강 관계자는 이선주 사장 영입 배경에 대해 "글로벌 화장품 기업인 로레알 출신으로 탁월한 마케팅 감각을 발휘해 생활건강 화장품 사업의 발전(Step-up)을 이끌 수 있는 적임자로 판단돼 영입하게 됐다"고 밝혔다.

한편, 전임 이정애 사장은 LG생활건강이 새 대표를 중심으로 내년 이후를 준비할 수 있도록 정기인사 이전에 용퇴를 결심했다고 회사 측은 설명했다. 이사회도 이정애 사장의 뜻을 존중해 사의를 수용했다고 덧붙였다.





이선주 사장은 오는 11월10일 열릴 임시 주총과 이사회를 통해 대표이사로 선임될 예정이다.





박재현 기자 now@asiae.co.kr

