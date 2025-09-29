명동 신세계백화점 미디어월서 '서울시 중구' 주제로 미디어아트

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

10월1일~11월30일

3편의 초대형 3D 미디어아트 선봬

문화체육관광부와 예술경영지원센터 산하 아트코리아랩이 10월1일부터 11월30일까지 명동 신세계백화점 외벽에 설치된 LED 미디어월에서 '서울시 중구'를 주제로 한 3편의 초대형 3D 아나모픽 미디어아트 작품을 선보인다.

남산숨길(Namsan Breeze) 전시 이미지. 예술경영지원센터

이번 전시는 아트코리아랩이 운영하는 예술-기술 융합 지원사업 '수퍼 테스트베드'의 공동 프로젝트 과정을 통해 기획됐다. 기술 교육부터 창작 실험, 결과 공유에 이르기까지 전 과정을 지원받은 신진작가들이 서울 도심 한복판의 초대형 플랫폼을 통해 시민들과 예술적 경험을 공유한다.

총 7명의 신진작가가 참여한 이번 프로젝트에서는 ▲남산 ▲명동 ▲충무공 이순신을 주제로 한 세 편의 3D 아나모픽 미디어아트 작품을 공동 제작했다. 서울 중구의 핵심 키워드를 활용해 지역의 과거와 현재를 역동적으로 담아내며, 공간과 예술, 기술이 만나는 색다른 시각 경험을 제시한다.

먼저 도재인, 이뿌리, 하지수 작가가 협업한 '남산숨길(Namsan Breeze)'은 남산자락숲길의 오랜 역사와 생명력을 테마로 '숨(호흡)'과 '빛'을 활용해 치유와 회복의 에너지를 전달한다. 안종훈, 오지연 작가가 협업한 '다다명동(DaDa Myeongdong)'은 명동의 역사와 문화, 그리고 끊임없이 모여드는 사람들의 흐름을 공존과 융합의 에너지로 시각화한다. 명진영, 이윤서 작가가 협업한 '불멸의 파도(Immortal Wave)'는 충무공 이순신 장군의 불굴의 기개와 정신을 수천 개의 화살과 거친 파도 이미지로 형상화하며, 이순신 장군 탄생지로서 중구가 지닌 역사적 상징성도 함께 조명한다.

작품은 10월1일부터 11월30일까지 2개월간, 신세계백화점 외벽 전광판 '신세계스퀘어'를 통해 누구나 자유롭게 감상할 수 있다.

김장호 예술경영지원센터 대표는 "지역의 역사와 정체성을 예술로 재해석하고, 예술과 기술의 융합이 지닌 확장 가능성을 보여줄 수 있어 뜻깊다"며 "앞으로도 시민과 공간, 예술과 기술이 함께 만들어가는 다양한 실험이 이어지길 기대한다"고 밝혔다.





한편, 예술경영지원센터 아트코리아랩은 올해 '수퍼 테스트베드' 사업을 통해 총 57명의 신진 융합예술 작가를 발굴·지원하고 있다. 창작 과정을 대중에게 공유하는 행사인 '랩들이'는 오는 12월4일부터 6일까지, 서울 종로구 '아트코리아랩'에서 개최된다. 이 자리에서는 지난 6개월간 참여작가들의 다양한 실험 과정을 선보일 예정이다.





서믿음 기자 faith@asiae.co.kr

