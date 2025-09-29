[특징주]알테오젠, 코스피 이전상장 본격화에 강세

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

알테오젠이 29일 장 초반 강세다. 코스피 이전상장이 본격화하며 투자심리가 회복된 것으로 보인다.

이날 오전 9시 45분 기준 코스닥 시장에서 알테오젠 주가는 전 거래일 대비 3.36% 뛴 46만2000원을 나타내고 있다. 주가는 45만6500원으로 출발해 장중 한때 46만4500원까지 오르기도 했다.

이날 알테오젠은 공지를 통해 코스피 이전상장을 위해 한국투자증권을 주관사로 선정했다고 밝혔다. 지난 8월 코스피 이전상장에 대한 계획을 공식 발표한 지 한 달여 만이다. 알테오젠은 "한국투자증권과 이전 상장에 대한 준비를 진행하고 연내 임시 주총을 개최할 예정"이라고 밝혔다.





2008년 설립된 알테오젠은 현재 코스닥 시장 시가총액 1위 자리를 지키고 있다. 앞서 엔씨소프트, 네이버(NAVER), 카카오, 셀트리온등도 코스닥에서 코스피로 이전상장한 바 있다.

권현지 기자 hjk@asiae.co.kr

