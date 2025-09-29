“친환경 에너지 발전시장 선도”… 울산시-롯데SK에너루트, ‘울산하이드로젠파워2호’ 준공

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

29일, 수소연료전지 발전소 ‘울산하이드로젠파워2호’ 준공



세계 최대 규모 부생수소 연료전지(80㎿) 발전사업 순항

울산시가 롯데SK에너루트와 함께 친환경 에너지 발전 시장을 선도해 나가고 있다.

울산시와 롯데SK에너루트는 29일 오전 10시 30분 남구 석유화학단지에서 김두겸 울산시장, 김용학·길호문 공동대표 등 기업 관계자들이 참석한 가운데 '울산하이드로젠파워2호' 준공식을 개최한다.

현재 롯데SK에너루트는 울산 석유화학단지 내 20㎿급 3기(총 60㎿), 남구 여천동 롯데정밀화학 부지 내 10㎿급 2기(총 20㎿) 등 총 80㎿ 규모의 수소연료전지 발전사업을 추진 중이며, 내년 말까지 준공을 목표로 순항하고 있다.

이날 준공식을 갖는 발전소는 울산 석유화학단지 내 20㎿급 3기 가운데 1기로 연간 약 17만 3000㎿h의 전력을 생산해 한국전력을 통해 약 4만 가구(10만명)에 안정적으로 공급하게 된다.

기존 화력발전소와 달리 수소를 연료로 화학반응을 일으켜 전기를 생산하는 탄소 배출이 전혀 없는 친환경 발전 시설로, 울산시의 탄소중립 목표 달성에도 기여할 전망이다.

특히 울산의 경우 지역 산업현장에서 발생하는 부생수소를 활용해 안정적인 공급망을 확보한 점이 강점으로 꼽힌다.

김두겸 시장은 "울산은 대한민국 산업화를 이끌어온 도시로, 이제는 탄소중립과 에너지 전환을 선도하는 친환경 에너지 도시로 거듭나고 있다"라며 "앞으로 다양한 재생에너지와 친환경 발전사업을 적극 유치해 에너지 자립도 향상과 안정적인 전력망 구축에 최선을 다하겠다"라고 말했다.

울산시는 국내 최대 수소

생산 도시이자 수소 산업의 거점(메카)으로, 산업용 수소 배관망을 기반으로 한 수소산업 생태계 조성에 속도를 내고 있다.





이번 롯데SK에너루트의 수소연료전지 발전소 준공은 울산의 친환경 에너지 전환 정책에 힘을 보탤 것으로 보인다.

울산시청.

