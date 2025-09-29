"주민증 여전히 사용불가" 은행서비스 차질 장기화 우려

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

국가정보자원관리원(국정자원) 화재 여파 지속

일부 금융서비스 차질 지속 예상

완전 복구까지 시간 걸릴 듯

지난 27일 밤 대전 유성구 국가정보자원관리원 화재 현장에서 소방대원이 소화수조에 불에 탄 리튬이온 배터리를 넣고 있다. 연합뉴스

국가정보자원관리원(국정자원) 화재가 발생한 지 사흘이 지났지만 은행의 비대면 계좌 개설과 대출 심사, 본인 확인 등 일부 서비스 차질이 여전하다. 시스템이 완전히 복구되기까지 상당한 시간이 걸릴 수 있어 국민들의 불편이 당분간 지속될 전망이다. 금융업무가 급증하는 월말인데다 추석 연휴까지 앞두고 있어 전 금융권이 비상 대응에 나서서 고객 불편을 최소화하는 데 역량을 집중하고 있다.

29일 금융권에 따르면 지난 26일 밤 국정자원 화재가 발생한 이후 정부가 복구작업에 나섰지만 아직 주민등록증을 사용해 은행 업무를 보는 것은 불가능하다. 이번 화재로 정부 전산망을 통한 주민등록증 본인 확인이 불가능해졌기 때문이다. 다만 실물 운전면허증과 장애 발생 이전에 발급된 모바일 신분증(주민등록증, 운전면허증), 여권, 외국인등록증은 활용이 가능하다.

이에 따라 본인 확인이 필요한 계좌개설이나 계좌 해지, 주택담보대출 신청 시에 주민등록증 대신 운전면허증 등을 제출해야 한다. 행정전산망 마비로 공공마이데이터와 국민 비서 등도 사용이 불가능해 일부 대출상품을 받으려는 사람들은 실물로 소득 증빙 서류를 제출할 필요가 있다.

시중은행의 한 관계자는 "시스템 복구에 시일이 걸리는 상황이라서 급한 은행 업무라면 고객분들에게 번거롭더라도 영업점을 찾으셔서 해결하는 것을 권하고 있다"고 말했다.

대면 창구가 없는 인터넷전문은행의 경우 피해가 더 큰 상황이다. 인터넷은행의 일부 대출 상품은 취급이 중단됐다. 카카오뱅크는 계좌개설 및 카드발급은 운전면허증과 모바일 신분증으로만 가능하며, 주택담보대출과 전세대출의 경우 공공 마이데이터 대신 고객이 실물 서류 이미지를 제출하는 방식으로 대출 심사를 진행한다.

토스뱅크는 주택담보대출 등 일부 대출상품 취급이 어려운 상황이다. 케이뱅크는 화재 직후 개인사업자대출과 아파트담보대출이 중단됐으나 현재 모든 대출이 정상취급 중이다. 토스뱅크 관계자는 "고객들의 불편함을 최소화할 수 있도록 복구되는 부분들은 '즉각 반영' 될 수 있도록 노력 중"이라고 말했다.

고객 피해가 예상되면서 금융당국도 연일 대응 회의를 열고 대응책을 마련 중이다. 금융위원회와 금융감독원은 유관기관 등과 주말 내내 긴급 대응 회의를 열고 피해 상황을 확인하고 대응책을 논의했다. 권대영 금융위 부위원장은 "금융회사들이 소비자 보호를 위한 적극적인 조치를 하더라도 사후에 불이익을 받지 않도록 비조치의견서 등을 유연하게 적용하는 방안도 강구해 나갈 것"이라며 금융권의 적극적인 대응을 촉구했다.





금융권의 대응에도 금융서비스가 완전히 복구되기까지는 상당한 시일이 걸릴 것이라는 전망이다. 행정안전부에 따르면 전날 오후 10시 기준으로 전체 서비스 복구율은 4.6%에 그친다. 일각에서는 완전 복구까지 2주 이상이 소요될 것이라는 예상도 나온다.





이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr

