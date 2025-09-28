구미시의회, 서면 심의보다 현장의 생생한 목소리가 반영되야

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

구미시의회 의원연구단체 효율성과 전문성 강화 방안 논의

경북 구미시의회 지난 26일 3층 간담회장에서 '구미시 각종 위원회 실태 분석 연구회'가 소통간담회를 열고 구미시 각종 위원회 운영의 효율성과 전문성 강화 방안을 집중적으로 논의했다.

구미시 각종 위원회 실태 분석 연구회가 소통간담회를 열고 단체사진을 촬영하고 있다./김이환기자

구미시 각종 위원회 실태 분석 연구회는 김민성 의원을 대표로 하여 장미경, 허민근, 김춘남, 이명희, 김정도 의원으로 구성되었으며, 이날 행사에는 구미시 각종 위원회 실태 분석 연구회의 소속 의원을 비롯한 의회사무국 직원 및 구미시청의 위원회 담당자 등 40여명이 참석해 열띤 의견을 나누었다.

또한, 한국지방행정연구원 강영주 연구위원이 특별 강연을 맡아 ▲ 위원회 구성원의 다양성과 전문성 강화 전략 ▲ 디지털 기술을 활용한 위원회 운영 효율화 방안을 제시했다.





김민성 대표의원은" 현재 대다수의 위원회가 서면 심의에만 치중하여 현장의 생생한 목소리가 반영되지 않는다"고 지적하며, "아동, 청소년, 청년 등 미래세대의 참여를 확대하고, 위원들에게 의무적 현장 방문을 제도화하는 등 여러 방안을 모색하여 위원회 운영의 실효성을 높이겠다"고 했다.





영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr

