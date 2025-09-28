제네시스, 美출시 5년만 누적판매 10만대 돌파

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"2030년 글로벌 시장 35만대 판매"

제네시스의 대형 스포츠유틸리티차(SUV) GV80이 출시 5년 만에 미국 시장에서 누적 판매 10만대를 돌파했다.

28일 제네시스에 따르면 제네시스의 첫 SUV인 GV80은 2020년 미국에서 판매를 시작한 이후 지난달까지 총 10만446대가 팔린 것으로 집계됐다.

GV80은 2021년 골프 선수 타이거 우즈가 제네시스 인비테이셔널 골프대회 당시 운전 중 전복 사고를 당했는데도 큰 부상 없이 생존해 미국에서 큰 관심을 받았다. 그 이후로 판매량이 늘어 2022년 1만7521대, 2023년 1만9697대, 2024년 2만4301대가 각각 팔렸다.

GV80은 올해 1∼8월 1만7천9대의 누적 판매를 기록하며 지난해 같은 기간(1만4천416대) 대비 판매량이 20% 늘기도 했다. 관세 여파를 고려하면 큰 성과라는 것이 업계의 대체적 평가다.

GV80의 미국 판매 비중도 2023년부터 꾸준히 늘어 올해 1∼8월 글로벌 판매 4만2489대의 40%가 미국에서 팔린 것으로 집계됐다.





제네시스는 2030년 미국을 비롯한 글로벌 시장 판매 목표를 연간 35만대로 설정했다. 이는 올해 예상 실적인 22만5000대보다 55% 늘어난 공격적인 목표다. 제네시스 관계자는 "GV80은 제네시스의 대표적인 럭셔리 SUV로 높은 상품성에 편의·안전 사양을 탑재해 GV70에 이어 미국에서 누적 판매 10만대를 기록했다"고 밝혔다.





오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr

