정보자원관리원 화재에도 국가유산청 시스템 정상 운영

광주센터·민간클라우드에 위치해 피해 없어

국가유산청은 26일 발생한 국가정보자원관리원 화재와 관련해 모든 국가유산정보시스템이 정상 가동되고 있다고 27일 밝혔다.

화재 발생 직후 긴급 상황점검을 진행한 결과 국가유산청 누리집과 국가유산포털, 국가유산공간정보서비스, 국가유산 전자행정시스템, 국가유산 수리시스템 등이 모두 화재 영향을 받지 않은 것으로 확인했다.

국가유산청 관계자는 "모든 시스템이 국가정보자원관리원 광주센터와 민간클라우드 서비스에 있어 손상을 피할 수 있었다"고 설명했다.

다만 국가유산청 누리집에서 국민권익위원회 시스템과 연계된 국민신문고 등 일부 메뉴와 무형유산 전승지원통합플랫폼에서 행정안전부 시스템과 관련한 이수 심사 신청 주소 입력 메뉴 등 몇몇 서비스는 원활하지 않아 팝업을 통해 안내 조치했다.





허민 국가유산청장은 "차분하면서도 신속한 대응을 통해 국민 불편을 최소화하고, 대국민 정보서비스에 차질이 없도록 하겠다"고 말했다.





이종길 기자 leemean@asiae.co.kr

