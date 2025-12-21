5m 무빙워크 세금낭비 논란에…강서구청 "억울해" 이유 들어보니

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

강서구청 "서울시 건축위가 결정…시공도 민간사업자가"

"관계기관, 이해관계자, 주민 등 의견수렴해 개선방안 마련"

서울 강서구 마곡역과 마곡나루역을 잇는 지하 공공보행로에 설치된 길이 약 5m의 무빙워크를 두고 '세금 낭비' 논란이 확산하자 해당 자치구인 강서구청이 억울하다는 입장을 밝혔다. 해당 결정의 책임 소재가 강서구청에 있지 않고 무빙워크도 민간사업자가 시공했다는 것이다.

논란이 되고 있는 약 5m 길이의 무빙워크의 모습. 서울가이드 인스타그램

21일 강서구청은 무빙워크 논란과 관련한 설명자료에서 "구는 주민들의 이동 편의 증진을 최우선으로 고려해 최대한 무빙워크를 설치해 줄 것을 서울시 건축위원회에 의견 제시했다"면서 "그러나 서울시 건축위원회는 지하상가 활성화 및 방화물 기능 유지 문제 등 사업자가 제시한 의견을 반영해 공공도로 구간에만 무빙워크를 설치하는 것으로 결정됐다"고 말했다.

구청은 또 '세금 낭비' 주장과 관련해서는 "해당 무빙워크는 민간사업자가 시공한 것으로 강서구의 세금이 전혀 투입되지 않았다"면서 "무빙워크 설치 구간에 대한 최종 결정 권한은 서울시 건축위원회에 있으며, 강서구청은 서울시 건축위원회의 결정을 따를 수밖에 없었다"고 설명했다.

구청은 이어 "강서구청장은 무빙워크와 관련한 논란이 제기된 점에 대해서 유감스럽게 생각한다"면서 " 향후 처리방향에 대해 관계 기관 및 이해관계자와 협의하고 다양한 시민 의견을 충분히 수렴 후, 합리적인 개선 방안을 검토해 나가겠다"고 덧붙였다.

최근 한 사회관계망서비스(SNS) 계정에는 '이렇게 짧은 무빙워크는 처음 봅니다'라는 제목의 영상이 올라왔다. 게시자에 따르면 서울시 사업 인가 조건에 '무빙워크 설치'가 포함돼 있었고 해당 조건을 충족하는 과정에서 길이에 대한 명확한 기준이 없어 약 5m짜리 무빙워크가 설치됐다는 설명이다.

이를 두고 누리꾼들 사이에서는 예산 집행의 타당성을 지적하는 반응이 잇따랐다. "볼 때마다 이해가 되지 않는다", "행정 절차가 허술했다", "졸속 행정의 결과" 등의 비판이 이어졌다. 인근을 자주 오간다는 일부 시민들도 "운행하는 모습을 거의 본 적이 없다", "가동도 안 하는데 설치 이유를 모르겠다"며 불만을 드러냈다.





강서구청은 한 민원 답변에서 "관련 부서 및 이해관계자와 협의를 거쳐 무빙워크 철거 후 대체 시설물이나 조형물 설치 등 다양한 방안을 검토하고 있다"며 "쾌적하고 편리한 지하 연결 통로가 될 수 있도록 대책을 강구하고 있다"고 했다.





이경호 기자 gungho@asiae.co.kr

