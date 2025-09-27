정부 전산망 마비에도 "국내 원전 안전, 이상 없다"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

원자력안전위원회 "이상 없음" 소견 밝혀

원자력안전위원회는 26일 발생한 국가정보자원관리원 화재와 관련해 국내 원자력발전소의 안전 운영에는 "이상 없음"을 확인했다고 27일 밝혔다.

원안위는 "원전 상세 상태와 각종 운전변수를 실시간으로 관리·감시하는 '아톰케어(AtomCARE)'는 이번 화재와 무관하며 아톰케어를 통해 국내 모든 원전이 안전상태를 유지하고 있음을 확인했다"고 밝혔다.

또한 원자력안전정보공개센터도 정상 운영되고 있으며, 센터 홈페이지를 통해 원자력 시설별 운영현황, 국가 환경방사선 감시정보 및 해양 환경 방사능 감시정보 등 원자력·방사선 안전 정보를 제공하고 있다고 원안위는 덧붙였다.





이번 화재로 시스템 장애가 발생한 원안위 홈페이지, 내부 행정 시스템 등에 대해서는 국가정보자원관리원과 협력해 조속히 조치하겠다고 밝혔다.

원자력안전위원회. 연합뉴스 제공

우수연 기자 yesim@asiae.co.kr

