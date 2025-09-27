정부 업무망 '온나라시스템' 먹통…"로그인 불가"

국가정보자원관리원(국정자원) 대전 본원 전산실 화재로 정부 내부 업무 전산망인 '온나라시스템'도 접속이 불가능한 먹통 상황으로 전해졌다. 정부 전 부처의 문서작성, 결재 등 업무를 통합 운영하는 시스템이다.
27일 정부 관계자들에 따르면 전날 발생한 국정자원 화재 여파로 산업통상자원부, 국토교통부 등 정부 부처 관계자들이 온나라시스템에 접속하지 못해 공무원들의 업무가 어려운 상태로 전해졌다.
총리실 관계자들도 메일 시스템을 이용할 수 없는 상태여서 오전 김민석 총리 주재의 중앙재난안전대책본부 회의 관련 자료도 임시로 카카오톡 등 메신저를 통해 언론에 전달하고 있다.
산업부는 부내 공지를 통해 복구 때까지 온나라시스템 접속이 불가능하고 온라인 쪽지만 제한적으로 이용할 수 있다고 직원들에게 안내한 것으로 전해졌다.
이는 온나라시스템을 이용하는 정부부처 모두 공통으로 처한 상황으로 보인다. 주말 새 복구되지 않을 경우 월요일 전 부처 공무원들의 업무 자체가 마비될 수 있다는 우려가 나온다.
손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr
