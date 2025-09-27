정부 업무망 '온나라시스템' 먹통…"로그인 불가"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

국가정보자원관리원(국정자원) 대전 본원 전산실 화재로 정부 내부 업무 전산망인 '온나라시스템'도 접속이 불가능한 먹통 상황으로 전해졌다. 정부 전 부처의 문서작성, 결재 등 업무를 통합 운영하는 시스템이다.

26일 오후 8시 20분께 대전 유성구 화암동 국가정보자원관리원에서 리튬배터리 화재가 발생, 소방당국이 진화작업을 벌이고 있다. 2025.9.27 연합뉴스

27일 정부 관계자들에 따르면 전날 발생한 국정자원 화재 여파로 산업통상자원부, 국토교통부 등 정부 부처 관계자들이 온나라시스템에 접속하지 못해 공무원들의 업무가 어려운 상태로 전해졌다.

총리실 관계자들도 메일 시스템을 이용할 수 없는 상태여서 오전 김민석 총리 주재의 중앙재난안전대책본부 회의 관련 자료도 임시로 카카오톡 등 메신저를 통해 언론에 전달하고 있다.

산업부는 부내 공지를 통해 복구 때까지 온나라시스템 접속이 불가능하고 온라인 쪽지만 제한적으로 이용할 수 있다고 직원들에게 안내한 것으로 전해졌다.





이는 온나라시스템을 이용하는 정부부처 모두 공통으로 처한 상황으로 보인다. 주말 새 복구되지 않을 경우 월요일 전 부처 공무원들의 업무 자체가 마비될 수 있다는 우려가 나온다.





손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr

