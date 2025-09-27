대구경북경자청, 日 간사이 중견기업 10곳 대상 투자유치 설명회

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

대구경북경제자유구역청(청장 김병삼)은 대구시와 협력해 일본 간사이 지역 투자유치를 위해 26일 오전 10시 일본 오사카의 '그랜드프론트 오사카'에서 간사이 지역 현지 기업을 대상으로 '대구-오사카 비즈니스 밋업 2025' 행사를 개최했다.

이번 행사는 대경경자청과 대구시, 오사카의 민관협력 첨단벤처 클러스터인 날리지 캐피탈(Knowledge Capital)이 협력해 간사이 지역기업 10여개사를 대상으로 대구시와 오사카 간 비즈니스 협력 강화 및 상호이해 증진을 목표로 진행됐다.

홍성주 대구시 경제부시장이 일본 간사이 지역 중견 기업인들을 상대로 투자유치 설명회를 열고 있다.

특히, 이번 행사는 ICT·SW, 제조 등 일본 간사이 지역 핵심 산업군을 중심으로 대구시의 산업입지 여건, 투자 인센티브, 주요 유치사례 등을 소개함으로써, 신규 투자기업을 발굴하고 일본기업과의 네트워크를 확대해 투자유치성과를 도모하려고 마련됐다.





김병삼 대구경북경제자유구역청장은 "일본 간사이 지역 잠재 투자기업을 대상으로 대구시의 미래성장산업과 우수한 투자환경을 적극 소개해 우리 지역에 대한 관심도를 높이고, 실질적인 투자로 이어질 수 있도록 적극적인 IR 활동을 전개해 나가겠다"고 말했다.





영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr

