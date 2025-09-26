국정자원 화재… 70개 정부 전산서비스 마비

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

5층서 리튬배터리 화재 신고

1등급 전산시스템 12개 등 영향

중앙부처 홈페이지 등 접속 불가

정부와 공공기관의 통신 시스템이 집결돼 있는 대전 국가정보자원관리원에서 화재가 발생했다. 정부 전산서비스는 대규모로 마비됐다

26일 행정안전부와 소방청 등에 따르면 이날 오후 8시 20분께 대전 유성구 화암동 국가정보자원관리원 5층에서 리튬배터리 화재가 발생했다.

국정자원은 공공기관의 IT시스템이 집결된 곳이다. 화재로 모바일 신분증 등 1등급 12개와 2등급 58개 등 총 70개 시스템이 영향을 받아 서비스가 중단됐다. 중앙부처 홈페이지와 정부 e메일 시스템도 접속이 불가한 상태다.

소방당국은 화재 현장에 소방관 73명과 소방차 70대 등을 투입해 불을 끄고 있으나 진압에 어려움을 겪고 있는 것으로 알려졌다. 현장에서 연기가 많이 나고 있고 전산시스템 훼손을 우려해 화재 진압이 쉽지 않은 상황이다. 내부에 있던 1명도 화상을 입었다.





윤호중 행안부 장관은 화재를 신속히 진압하고 인명 안전을 최우선으로 하되 정부 서비스 장애 복구를 위해 가용 자원을 최대한 동원하라고 지시했다.





배경환 기자 khbae@asiae.co.kr

