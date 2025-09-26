대통령실 "김현지 총무비서관 출석은 국회 운영위 사안"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

26일 강유정 대통령실 대변인 브리핑

김현지 대통령실 총무비서관이 지난 7월17일 서울 용산 대통령실 청사에서 이재명 대통령 주재로 열린 4차 수석·보좌관 회의에 참석하고 있다. 연합뉴스

김현지 대통령실 총무비서관의 국정감사 출석 문제에 대해 대통령실이 "국회 운영위원회에서 결정될 사안"이라고 설명했다.

강유정 대통령실 대변인은 26일 용산 대통령실 브리핑에서 김 비서관의 국회 출석 여부를 묻는 말에 "전통적으로 총무비서관은 특별한 사례가 아니라면 증인이 아니라 배석하는 인원"이라면서 "이조차도 국회 운영위원회에서 결정되는 사안"이라고 말했다.

그러면서 "참석자 내지는 배석자, 증인 출석 부분은 국회에서 논의해 결정해야 할 문제"라고 거듭 강조했다.





여야는 이 대통령의 핵심 측근으로 꼽히는 김 비서관의 국정감사 출석 여부를 두고 공방을 벌이고 있다. 지난 24일 국회 운영위원회에서는 더불어민주당 측이 김 비서관의 증인 채택을 반대하자 여야 의원 간 고성이 오가기도 했다.





송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr

