LG전자, 사우디 정부와 네옴시티 냉각솔루션 협력 논의

조주완 CEO, 사우디 투자부 장관과 면담

네옴시티 AI 데이터센터에 냉각솔루션 공급

1995년 파트너십 후 사우디와 30년 협력

"중동 등 글로벌사우스서 장기적 기회 구축"

조주완 LG전자 최고경영자(CEO·사장)는 26일 서울 중구 롯데호텔에서 칼리드 알팔리 사우디아라비아 투자부 장관을 만나, 사우디아라비아 네옴시티에 건설 중인 인공지능(AI) 데이터센터에 냉각솔루션을 공급하는 내용 등이 담긴 협력 방안을 논의했다.

조주완 LG전자 CEO가 26일 서울 중구 롯데호텔에서 사우디아라비아 칼리드 알팔리 투자부 장관과 만나 AI 데이터센터 냉각 솔루션 공급 등 협력 방안을 논의했다. LG전자 제공

LG전자는 이번 협력으로 중동 시장에서 AI 후방 산업의 핵심 회사로 자리매김할 기회를 얻을 것으로 보인다. LG전자는 1995년 사우디 셰이커 그룹과 에어컨 사업 파트너십 맺은 것을 시작으로, 2006년 합작법인(JV)을 세워 사우디 내에서 에어컨 제품을 생산하고 있다. 협력 관계가 무려 30년에 걸쳐 이어져 오고 있는 것이다.

LG전자는 사우디에서의 에어컨, 가전 사업은 물론 네옴시티 내 첨단산업단지 '옥사곤'에 건설하고 있는 AI 데이터센터에 냉각솔루션을 공급하는 건에 대해 사우디 정부의 적극적인 지원과 협력을 요청했다. 이외에도 LG전자가 사우디 유통기업 셰이커 그룹, 데이터 인프라기업 '데이터볼트' 등 현지 기업들과 추진중인 냉난방공조(HVAC) 사업에 대한 지속적인 관심을 당부했다.

앞서 LG전자는 이달 중 사우디아라비아 리야드에서 셰이커 그룹 회장과 데이터 인프라기업 데이터볼트 CEO를 만나 데이터볼트가 짓는 차세대 데이터센터의 열관리 솔루션 공급에 전략적 파트너로서 협력하는 내용의 업무협약도 체결한 바 있다. 데이터볼트는 사우디아라비아를 비롯해 아랍에미리트, 우즈베키스탄, 인도, 미국 등에 기반을 두고 하이퍼스케일 데이터센터 개발 및 운영 사업을 하는 기업이다. 현재 사우디아라비아 네옴시티 내 중동 최대 규모의 넷제로 AI 데이터센터를 구축 중이고 우즈베키스탄, 방글라데시 등 아시아 지역 초대형 데이터센터 구축에도 연달아 투자하고 있다.

칼리드 알팔리 장관은 "LG와 지속적으로 우호적인 관계를 형성하고 있음에 감사하다"며 "사우디는 수출 주도적 국가로 변화 중이며 수출을 이끄는 사업을 함께 추진한다면 적극 지원할 것"이라고 화답했다.





조 사장은 최근 링크드인에서 "중동과 아프리카는 정부 주도의 변화와 대규모 개발 프로젝트에 힘입어 엄청난 잠재력을 갖고 있다"며 "중동을 포함한 잠재력이 높은 글로벌사우스 시장에서 지속 가능하고 장기적인 기회를 구축하는 것이 LG전자의 성장 전략"이라고 했다. 또 유럽 최대 가전전시회 'IFA 2025'에서 "데이터볼트의 데이터센터에 냉각솔루션이 다 들어가게 되면 아마 조 단위 매출을 하게 될 것"이라고 자신했다.





김형민 기자 khm193@asiae.co.kr

