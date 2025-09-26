유부남 직원과 러브호텔 들락…"업무얘기 하려고, 불륜은 없어" 日 시장 해명

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"남녀 관계 없었다, 업무 이야기 나눠" 해명

"오해 불러일으킬 행동임은 인정, 깊이 반성"

일본의 한 여성 지방자치단체장이 유부남 직원과 10회 이상 러브호텔에 방문한 사실이 알려져 논란이 일고 있다. 시장은 사과의 뜻을 밝히면서도 "남녀관계는 없었다"고 주장했다.

"유부남 직원과 러브호텔 간 건 맞지만…" 女시장 황당 해명

일본 군마현 마에바시시의 오가와 아키라 시장. 엑스(X·옛 트위터) 캡처

26일 아사히TV, NHK 등 현지 매체에 따르면 군마현 마에바시시의 오가와 아키라 시장(42)은 지난 24일 밤 긴급 기자회견을 열고 "특정 직원과 여러 차례 호텔에 방문한 사실이 있다"고 밝혔다. 그는 해당 직원이 유부남이라는 지적에 "남녀 관계는 없었다"면서도 "오해를 불러일으킬 경솔한 행동이었다. 깊이 반성 중"이라고 말했다.

오가와 시장은 "주변의 눈치를 보지 않고 편하게 얘기할 수 있는 장소인 호텔에서 업무와 사생활에 대한 상담을 받았다"고 전했다. 또 만남 장소까지 공용차를 이용한 적도 있다고 인정하며 호텔 비용은 사비로 지불했다고 설명했다. 그는 앞으로의 거취에 대해 "변호사를 포함한 제3자와 논의한 후 결정할 예정"이라고 덧붙였다.

기록적인 호우 내린 날도 방문

앞서 일본 주간지 뉴스 포스트 세븐은 올해 7월부터 9월까지 오가와 시장이 남성 부하 직원과 러브호텔을 여러 차례 갔다고 보도했다. 해당 부하 직원은 유부남으로 전해졌다. 독신인 오가와 시장은 상대가 기혼임을 알고도 호텔을 이용했다고 매체는 전했다. 두 사람이 퇴근 후 관용차를 이용해 시청을 나간 뒤, 다른 차량으로 호텔로 향한 날도 있었다고도 전했다.

심지어 두 사람은 지난 10일 군마현에 '기록적인 단기 호우 정보'가 있었을 때도 러브호텔을 이용한 것으로 전해져 파장이 일고 있다. 이에 대해 오가와 시장은 "당시 경보는 발령되지 않았으며 연락이 가능한 상태였기에 문제는 없었다고 생각했다"고 해명했다.





변호사 출신인 오가와 시장은 마에바시 최초의 여성 시장이다. 2011년 정치에 입문한 그는 군마현의회 의원을 거쳐 작년 2월 시장에 당선됐다. 당시 민주당 등 야당 측 추천을 받아 후보로 나선 그는 '보수 왕국'으로 불리던 군마에서 자민·공명당이 추천한 현직 시장을 꺾어 화제였다.





서지영 기자 zo2zo2zo2@asiae.co.kr

