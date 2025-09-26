정부, 내년부터 韓 외환시장 24시간 문 연다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

내후년 MSCI 선진국 지수 실제 편입 목표

정부가 한국 증시의 모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI) 선진국 지수 편입을 위해 내년 상반기를 목표로 국내 외환시장 개장시간 24시간 연장을 추진한다. 지난해 7월 외환시장 거래 시간을 새벽 2시까지 연장한 데 이어 24시간 거래 체제로 전환하는 것이다. 이를 통해 내년 6월 MSCI 선진국 지수 편입 후보군인 관찰대상국에 지정, 내후년 실제 편입까지 성공시키겠다는 계획이다.

26일 기재부는 국내 외환시장을 '24시간 운영체제'로 확대한다고 발표했다. 정부는 이날 오전 이재명 대통령이 뉴욕 증권거래소(NYSE)에서 증시 개장을 알리는 타종 행사를 진행한 뒤 '한국경제설명회(IR) 투자 서밋' 행사에 참여해 이같이 밝혔다. 24시간 체제로의 전환 시점은 내년 6월 MSCI의 국가 분류 전인 내년 상반기를 목표로 하고 있다.

기재부는 "거래시간을 24시간 연장 체제로 전환하고 역외 원화결제망을 도입하는 방안을 추진한다"고 밝혔다. 해외 투자자의 거래 공백을 줄이고, 역외 차액결제선물환(NDF) 시장으로 빠져나가던 원화 거래를 국내로 흡수해나가겠다는 구상이다.

현재 외환시장은 원달러 현물환 역내 시장만 인정된다. 개장 시간도 오전 9시부터 익일 새벽 2시까지만이다. 거래는 정부 인가를 받은 2개 중개사를 통해서만 가능하며 참여자 역시 국내 금융당국이 지정한 금융기관으로 제한된다.

외국인이 역외에서 원화 결제를 할 수 있는 시스템도 구축한다. 가칭 '역외 원화결제 기관' 제도를 도입해 외국 금융기관이 국내에 원화 계좌를 두고 원화를 직접 운용할 수 있게 한다는 것이다. 기재부는 "이를 통해 외국인 간 원화 거래와 보유(예금), 조달이 자유롭게 가능해질 것"이라고 설명했다. 한국은행에도 24시간 원화 결제망을 새로 구축해 야간 시간대에도 외국 금융기관 간 원화 결제가 가능하도록 할 방침이다.

이같은 외환시장 개방 추진은 한국증시 저평가 해소를 통해 자본시장 등 생산적인 부문으로 자금의 흐름을 돌리겠다는 현 정부의 국정기조와 맞닿아있다. 정부는 과거 외환위기 트라우마로 외국인 간 원화거래를 사실상 금지하며 역외 외환시장 형성을 막아 왔지만, MSCI 편입 논의에서 이같은 역외 환율시장 부재와 낮은 시장 접근성을 지속적으로 지적해왔다.

한국은 1992년 1월 최초 편입 이후 줄곧 MSCI 신흥국 지수에 머무르고 있다. 2008년 MSCI 선진국 지수 편입 후보군인 관찰대상국(워치리스트)에 등재돼 선진국 지수 편입 기대감을 키웠으나 2014년에는 관찰대상국에서 빠진 후 11년째 신흥국 시장에 머물고 있다.

MSCI는 매년 6월 전 세계 주요 증시를 선진시장, 신흥시장, 프런티어시장, 독립시장으로 분류하고 있다. 이러한 분류 기준은 글로벌 기관 투자자들의 투자 자금 규모 결정에 활용돼 국가 자본 흐름에 영향을 미친다. 시장에서는 한국이 MSCI 선진국 지수에 편입될 경우 약 300억달러(약 42조원) 규모의 자금 유입 효과를 볼 것으로 관측하고 있다.





이에 정부와 한국은행, 주요 금융사들은 MSCI 선진국 지수 편입을 위한 태스크포스(TF)를 구성하고 연내 종합 로드맵을 발표할 계획이다. 종합 로드맵에는 MSCI 선진국 지수 편입을 위한 외환 거래, 투자 제도, 시장 인프라 등 전반적인 영역에 대한 전향적인 개선 과제가 담기게 된다. 정부는 내년 6월 워치리스트에 지정된 뒤 2027년 지수 편입 결정, 2028년 실제 편입을 목표로 하고 있다.

