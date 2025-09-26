스페인 마드리드에서 K박람회 '공연·전시·수출 상담·설명회 망라'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

오는 28~30일…11월엔 두바이에서

문화체육관광부와 농림축산식품부, 해양수산부, 보건복지부는 한국콘텐츠진흥원, 한국농수산식품유통공사, 대한화장품산업연구원, 한국관광공사, 국립박물관문화재단과 함께 오는 28일부터 30일까지 스페인 마드리드에서 '2025 스페인 K박람회: K스타일의 모든 것'을 개최한다고 26일 밝혔다.

K박람회는 부처 간 협업을 통해 K콘텐츠와 농식품, 수산식품, 화장품, 소비재 등 연관산업의 동반 수출을 지원하기 위해 소비자 대상 공연·전시와 기업 간 수출 상담·설명회 등을 망라한 종합행사다. 2022년부터 세계 주요 국가에서 순차적으로 개최하고 있다. 지난달 미주 지역 최초로 캐나다 토론토에서 개최한 행사에서는 61개 기업이 참가했고 3만2000여명이 방문하는 성과를 거두었다. 11월에는 두바이에서 행사를 개최할 예정이다.

AD

이번 박람회는 K콘텐츠·푸드·뷰티·관광 등 다양한 분야에서 가장 최신의 K스타일을 보여주는 다채로운 전시·행사로 꾸며진다. 현지에서 큰 인기를 얻은 '나 혼자만 레벨업'을 비롯해 우수한 K게임을 체험해 볼 수 있는 '피씨방', K팝을 부르며 즐길 수 있는 '노래방', K캐릭터 인형을 뽑는 '인형 뽑기' 등 한국인들이 한국에서 즐기는 방식 그대로 K콘텐츠를 체험할 수 있도록 준비했다. 음식쇼와 메이크업쇼, K팝 커버 댄스, 디제잉을 융합한 'K스타일 파티'와 함께 넷플릭스 요리 경연 방송 '흑백요리사'에 출연한 박준우 셰프의 요리쇼도 만나볼 수 있다.

다채로운 콘서트도 열린다. 28일에는 스페인 현지에서 인기를 얻은 드라마 '폭싹 속았수다', '구르미 그린 달빛' 등의 삽입곡 콘서트가, 29일에는 '여수밤바다', '제주도의 푸른 밤' 등 지역 관광지의 매력을 담은 곡들을 재즈 선율로 들려주는 공연이 펼쳐진다.

그 밖에도 국립박물관문화재단의 고품격 문화상품 뮷:즈(MU:DS) 전시관, 대한화장품산업연구원의 피부 및 맞춤형 색조(퍼스널 컬러) 진단, 전국 각 지역의 매력적인 관광지를 소개하는 한국관광공사의 한국 관광 홍보관, 참가자들이 한국 음식을 직접 요리해 볼 수 있는 한국농수산식품유통공사의 요리 교실과 수산 식품 전시관 등 다양한 홍보 전시관이 마련된다.

이러한 소비자 행사 외에 기업 간 거래를 지원하는 수출 상담과 설명회, 기업 간 교류 행사를 열어 한류와 연관산업 기업의 유럽 시장 진출을 돕는다.





AD

문체부 정책 담당자는 "전 세계 사람들이 지금 한국에서 인기를 얻고 있는 한국만의 문화와 스타일에 주목하고 있다"며 "이번 행사가 스페인을 비롯한 유럽 지역에 한국의 스타일이 담긴 우수한 제품을 알리고 한류를 활용한 수출 시장 확대에 기여하기를 바란다"라고 밝혔다.





박병희 기자 nut@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>