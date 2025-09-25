"악귀 퇴치해야" 숯불로 조카 고문해 살해한 70대 무속인 무기징역

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

재판부 "전례 찾기 어려운 엽기적 사건"

자녀·신도 등 공범 4명은 징역 20~25년

친오빠 등 살인 방조 혐의 2명 징역 10년

경제적 수입원인 조카가 자신을 떠나려 하자 "악귀를 퇴치해야 한다"며 피해자를 결박해 고문 끝에 살해한 70대 무속인이 무기징역을 선고받았다.

인천지법 형사16부(윤이진 부장판사)는 25일 살인 혐의로 구속기소 된 무속인 A(79·여)씨에게 무기징역을 선고했다. 또 같은 혐의로 기소된 A씨의 자녀 등 공범 4명에게는 징역 20∼25년을, 살인 방조 혐의로 기소된 피해자의 친오빠 등 2명에게는 각각 징역 10년을 선고했다.

A씨 등은 지난해 9월 18일 인천시 부평구 한 음식점에서 30대 여성 B씨를 살해한 혐의로 기소됐다. A씨는 조카인 B씨가 가게 일을 그만두고 떠나려고 하자 피해자를 철제 구조물에 결박해 3시간 동안 숯불 열기를 가한 것으로 파악됐다. 숯불 열기에 고통을 호소하며 의식을 잃은 B씨는 병원으로 옮겨졌으나, 화상으로 인한 다발성 장기부전 등으로 끝내 숨졌다.

당시 A씨는 "악귀를 퇴치해야 한다"며 자녀들과 신도를 불러 이 같은 범행을 저지른 것으로 알려졌다. A씨는 굿이나 공양으로 현실의 문제를 해결해야 한다며 무속을 동원해 오랜 기간 친인척이나 신도를 정신적으로 지배(가스라이팅)하면서 음식점 일을 시키는 등 이득을 취한 것으로 조사됐다.

재판부는 "피해자를 결박하고 장시간 숯불로 고문했는데 전례를 찾기 어려울 정도로 범행 방식이 잔혹하고 엽기적"이라고 지적했다.

그러면서 "(피고인들은) A씨의 친척이나 가족들로 반인륜적 범행으로 볼 수밖에 없다"며 "피해자는 극심한 고통을 견디다 못해 경련을 일으키면서 정신을 잃는 등 피해자가 사망할 때까지 겪었을 고통의 크기를 가늠하기 어렵다"고 했다.

이어 "피해자는 범행을 당한 후 2시간이 넘도록 구호 조치를 받지 못한 채 숨졌다"며 "피고인들은 범행을 은폐하려고 현장을 정리하고, 출동한 119구급대원에 '숯 위에 엎어졌다'라거나 '어떻게 된 것인지 알 수 없다'는 허위 주장을 했다"고 밝혔다.

또 "피해자 부모는 피고인에 대한 처벌 불원 의사를 밝혔으나, 피고인들이 자기 잘못을 뉘우친다고 보기 어렵고 합의금이나 위로금을 지급하지 않아 감경 사유가 될 수 없다"고 양형 이유를 밝혔다. 아울러 "피해자 부모는 장기간 A씨의 정신적 지배를 받아왔고, 오히려 이들에게 고맙다고 진술하기도 했다"고 설명했다.





앞서 검찰도 지난달 결심 공판에서 A씨에게 무기징역을 구형하고, 공범 4명에게는 징역 15∼20년을, 살인 방조 혐의를 받는 다른 2명에게는 징역 7년을 선고해달라고 요청했다.





