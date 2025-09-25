정부 관광산업 혁신…'제2관광권 조성·수도권 대형 공연장 건설'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

제10차 국가관광전략회의 열려

2030년 외래관광객 3000만 목표

수도권에 버금가는 지역 인바운드(방한 관광) 관광권 조성, 3대 고부가 관광산업(의료관광·웰니스관광·마이스관광) 육성, 수도권에 대형 공연형 아레나 신규 조성, 근로자 '반값휴가' 지원, 내국인 공유숙박 제도화, 관광진흥법 개정….

정부가 올해 2000만명으로 예상되는 외래관광객을 2030년 3000만명으로 늘리기 위해 추진하는 주요 혁신 관광정책들이다. 정부는 25일 서울 중구 한국관광공사 하이커그라운드에서 김민석 국무총리 주재로 '제10차 국가관광전략회의'를 열고 '입국 3000만을 넘어 글로벌 관광대국으로, 관광혁신 3대 전략'을 발표했다.

정부는 '케이팝 데몬 헌터스' 등 K컬처의 세계적 열풍 속에 올해 외래관광객이 역대 최대인 2000만명을 달성해 관광산업이 새로운 전기를 맞을 것으로 예상된다고 밝혔다. 하지만 외래관광객의 수도권 집중 현상, 국내 체류여행일수 감소 등 해결해야 할 문제도 지속되는 상황이라며 정부의 혁신적인 정책이 필요하다고 강조했다. 이에 방한 관광(인바운드) 혁신, 국내관광 혁신, 정책·산업기반 혁신을 추진하겠다고 밝혔다.

국가관광전략회의는 국무총리를 의장으로 13개 부처 장관을 구성원으로 하는 회의체다. 이날 회의에는 중앙 부처 장차관과 관광업계 협회·단체 관계자, 전문가, 민간 기업인 등 약 70명이 참석해 관광 산업이 경제 성장을 촉진하고 지방 소멸의 실질적 해법이 될 수 있는 정책 방안을 논의했다.

김민석 국무총리가 25일 서울 중구 한국관광공사 하이커그라운드에서 열린 제10차 국가관광전략회의에서 발언하고 있다. [사진 제공= 연합뉴스]

정부는 관광산업 활성화를 위해 시급히 해결해야 할 과제로 외래관광객의 지역관광 활성화를 꼽았다. 외래관광객의 수도권 방문율이 80%를 넘는 반면, 지역 방문율은 30%대에 그칠 정도로 편차가 심하기 때문이다.

정부는 범부처 차원에서 지역에 세계적 관광경쟁력을 갖춘 '제2·3의 인바운드 관광권'을 조성해 외래관광객의 지역 방문을 유도키로 했다.

최휘영 문화체육관광부 장관은 "올해 안에 인바운드 관광 후보지로 2~3개의 지방 권역을 선정하려 한다"며 "1년간 해당 지자체들과 함께 최선의 노력을 다해 정책을 시행한 후에 그중 더 유망한 1~2곳을 골라 집중적으로 육성하겠다"고 강조했다.

외래관광객 1인당 소비지출 확대 유도를 위해 3대 고부가시장(의료관광·웰니스관광·마이스관광)을 집중 육성한다.

의료관광을 육성하기 위해 현지 맞춤형 마케팅 전략을 수립하고 한국의료관광대전, 로드쇼 등 해외 현장 행사를 확대할 계획이다. 또한 방한객 비자발급 편의를 제공하는 '의료관광 우수유치기관' 신청 기준을 완화키로 했다. K웰니스 브랜드를 확립하기 위해 우수웰니스관광지 선정, 마케팅 지원, 전문인력 양성 프로그램을 운영하고 한국의 대표 웰니스관광 거점 조성을 지원키로 했다. 마이스 관광 육성을 위해서는 지역을 대표하는 국제회의를 발굴해 단계별로 육성키로 했다. 또 국제회의의 주요 참가자 대상으로 시범 운영되던 입국 심사 간소화 제도 적용 기준을 500명 이상에서 300명 이상으로 완화하여 10월부터 정식 시행한다.

K컬처의 세계적 인기가 방한 관광시장까지 성공적으로 이어질 수 있도록 K컬처 연계 관광 생태계도 육성한다. 2030년 상반기 착공을 목표로 대형 공연형 아레나를 수도권에 신규 조성하고, 종합 대중음악 체험시설, 지역 한류체험 공간 등 K콘텐츠 거점 공간을 조성키로 했다.

또 외래관광객 수용태세 개선을 위해 올해 종료 예정인 전자여행허가제(K-ETA)의 한시 면제를 내년 12월까지로 1년 연장하고, 교통과 관광지 입장권을 통합한 외래객 전용 관광패스를 개발키로 했다. 또 외국인들이 자국 결제 시스템으로 쉽게 결제할 수 있는 간편결제(QR활용) 시스템을 확산하고 여권 인증 등 외래객 대상 인증 방식을 다원화하기로 했다. 바가지 요금 문제 등 관광서비스 품질관리도 강화키로 했다.

내국인 관광 혁신을 위해 정부는 국내 여행경비를 지원해 지역으로 가는 국민의 국내여행 수요를 촉진키로 했다. 농어촌 인구감소지역을 여행하면 경비의 50%를 지역사랑상품권으로 환급해 주는 '반값여행' 확산을 추진하고, 기존 숙박할인권 사업을 개선해 연박할인권, 섬 숙박할인권을 신설한다. 정부는 국내외 여행객이 가고 싶게 만드는 관광의 미슐랭 가이드 '가칭핫스팟 가이드'도 만들겠다고 밝혔다. 또 기존 문체부 주도의 '여행가는 달' 캠페인을 관계부처, 경제단체와 협업해 '지역살리기 범국민 여행캠페인'으로 확대 개편함으로써 지역 여행 분위기(붐업)를 조성키로 했다.

정부는 1970~1980년대에 제정돼 노후화된 관광법과 낡은 제도들을 과감히 혁신해 변화하는 환경에 대응할 수 있는 정책 기반을 마련하겠다고 밝혔다. AI 시대에 맞춘 관광산업 육성과 지역관광자원 개발·진흥을 위해 '관광기본법'을 전면 개정하고, 현행 '관광진흥법'을 가칭 '관광산업법'과 '지역관광발전법'으로 분법ㆍ제정하는 등 관광법 체계를 근본적으로 개편한다. 1999년 이후 유지되고 있는 현행 '관광진흥법'상 업종체계도 산업의 외연 확장, 기술 접목 기업의 등장 등 변화를 반영해 개편 필요성을 집중 검토할 예정이다.

정부는 관광 분야 인공지능 특화 펀드를 내년 100억원 규모로 신규 출자해 관광 분야 스타 기업 육성하겠다고 밝혔다. 그외 내국인 공유숙박 제도화, 숙박 부가세 환급 적용기한 연장, 신종 야영시설 확대, 인구감소지역 관광단지 조성 시 부동산 취득세 감면 확대 등 관광산업 분야 제도 합리화도 추진해 나갈 예정이라고 덧붙였다.





김민석 국무총리는 "올해는 특히 아시아태평양경제협의체(APEC) 정상회의가 경주에서 개최되는 만큼, 세계에 한국의 문화와 예술, 콘텐츠의 힘을 널리 알릴 수 있는 호기"라며 "이재명 정부는 K콘텐츠 문화관광산업을 미래 핵심전략산업으로 육성하고, 실질적 성과로 이어가도록 범정부 논의와 민간 협의를 활성화하겠다"라고 밝혔다.





박병희 기자 nut@asiae.co.kr

