내란특검, 尹에 오는 30일 소환조사 재통보

특검 "2차 출석 요구서, 교도관 통해 직접 전달"

윤석열 전 대통령이 지난 7월9일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 2차 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 마친 뒤 서울구치소로 향하고 있다. 사진공동취재단

내란 특별검사팀(특별검사 조은석)이 구속 수감 중인 윤석열 전 대통령에게 오는 30일 출석해 조사받으라고 재통보했다.

박지영 특검보는 25일 브리핑에서 "윤 전 대통령은 어제 특검의 출석 요구에 응하지 않았다"며 "9월 30일 오전 10시에 출석하라고 요구하는 2차 출석 요구서를 교도관을 통해 어제 오후에 직접 전달했다"고 밝혔다.

윤 전 대통령 측이 방문조사에 응하겠다는 의사를 밝힌 것과 관련해서는 "특검 측에 어떤 의사도 따로 전달된 적 없다"며 "외환 의혹과 관련해서 정식으로 변호인 선임계도 제출되지 않았고, 30일 소환과 관련해서도 의견을 전달받은 적 없다"고 말했다.

한편 박성재 전 법무부 장관은 전날 내란 중요임무 종사 혐의를 받는 피의자 신분으로 소환돼 13시간가량 조사받은 뒤 조서에 실제 조사 내용과 다르게 작성된 부분이 있다며 날인을 거부한 것으로 전해졌다.





박 전 장관 변호인은 이날 입장을 내고 "조서에 날인을 거부한 것이 아니라 영상 녹화 조사로 진행된 만큼 질문과 답변이 그대로 담겨 있는 녹취서를 조서로 갈음해달라고 요청했고, 특검 측도 이를 받아들였다"고 밝혔다.





허경준 기자 kjune@asiae.co.kr

