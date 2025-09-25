의성眞쌀 ‘미소진품’, 대통령 첫 추석 선물 선정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

명절 밥상 품격 높인 의성쌀

브랜드 가치 전국 확산

의성군(군수 김주수)은 대표 브랜드 쌀 '의성 眞 쌀(미소 진품)'이 대통령 취임 이후 첫 추석 선물로 공식 선정됐다고 24일 밝혔다.

의성眞쌀 브랜드 가치를 더욱 높여 지역 경제 활성화 기대

'미소 진품'은 쌀알이 맑고 투명하며 단백질 함량이 낮아 밥맛이 뛰어난 것으로 유명하다. 담백하면서도 구수한 풍미가 특징으로, 중장년층은 물론 젊은 세대까지 소비층을 넓히며 시장 경쟁력을 강화해 왔다.

의성군은 브랜드 쌀 관리기준에 따른 철저한 생산·가공 시스템을 유지하며 '의성 眞 쌀'의 품질을 꾸준히 지켜왔다. 이미 경북 6대 우수 브랜드 쌀로 선정된 바 있으며, 최근에는 온라인 유통망 확대와 적극적인 마케팅으로 소비자 접근성을 크게 높였다.

김주수 군수는 "대통령의 첫 추석 선물로 의성 쌀이 선정된 것은 큰 영광"이라며 "이번 성과를 계기로 의성 쌀의 우수성을 전국에 알리고, 농가 소득 증대와 지역경제 활성화에 기여하겠다"고 말했다.

군은 앞으로도 단백질 함량 관리와 품질 고급화를 통해 소비자 신뢰를 강화하고, '의성 眞 쌀'의 브랜드 가치를 한층 높여갈 계획이다.

대통령 선물 목록에 오른 의성 쌀은 단순한 농산물을 넘어 지역의 자존심을 상징한다.

'미소 진품'이 보여준 성과는 농업이 여전히 국가 경쟁력을 떠받치는 기반 산업임을 입증한다.





이번 사례가 지역 농가의 사기 진작은 물론, 전국 소비자에게 국산 쌀의 가치를 다시금 각인시키는 계기가 될 것으로 기대된다.





영남취재본부 권병건 기자 gbg@asiae.co.kr

