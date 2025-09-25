HD현대, 사우디와 조선 협력 강화… IMI조선소 본격 가동 준비

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

정기선 부회장·알팔리 장관 회담

엔진공장·서플라이체인 구축 논의

HD현대가 사우디아라비아와 조선 분야 협력 확대에 나섰다.

HD현대는 25일 서울 중구 반얀트리호텔에서 정기선 수석부회장과 칼리드 알팔리 사우디 투자부 장관이 회담을 갖고, 사우디 현지에 건립 중인 합작 조선소와 엔진공장의 성공적 가동 및 조선기자재 서플라이체인 구축 방안을 논의했다고 밝혔다.

정기선 HD현대 수석부회장(사진 오른쪽)이 25일(목) 사우디 칼리드 알팔리(H.E. Khalid AlFalih) 투자부장관을 만나 사업 협력을 논의했다. HD현대 제공

이날 회담에는 사우디 국영 조선지주사이자 조선·해양 분야 총괄기관인 소폰의 술라이만 알바브틴 CEO와 주원호 HD현대중공업 특수선사업대표도 참석해 함정 사업 협력방안을 협의했다.

정기선 수석부회장은 "사우디는 오랜 기간 신뢰를 쌓아온 사업 파트너"라며 "IMI조선소는 HD현대가 반세기 만에 설계 기술력을 수출한 상징적 프로젝트인 만큼, 최고의 조선소로 키워낼 것"이라고 말했다.

회담 직후에는 사우디 내 선박 건조 확대와 기자재 공급망 구축을 위한 라운드테이블도 열렸다. 사우디는 '비전 2030' 전략의 일환으로 조선업을 집중 육성 중이다. 한국 기업들의 투자와 참여를 희망하고 있는 것으로 전해졌다.





HD현대는 사우디 동부 주베일항 킹살만 조선산업단지 내에 IMI조선소와 마킨 엔진공장을 건설 중이다. 두 시설은 각각 내년과 그 이듬해 완전 가동을 목표로 하고 있다. 완공 시 3개의 대형 도크, 골리앗 크레인 4기, 7개의 안벽을 갖추게 돼 연간 40척의 선박 건조가 가능할 전망이다.





조성필 기자

