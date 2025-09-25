완도군, 300명 모인 '청년의 날'…지역 활력 충전

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

문화·상담·체험 부스 등 '풍성'

신우철 군수 "청년이 살고 싶은 완도"

전남 완도군은 지난 24일 완도군 생활문화센터에서 청년과 군민 300여명이 참석한 가운데 '2025 완도군 청년의 날' 행사를 개최했다고 밝혔다.

이번 행사는 청년 목소리를 군정에 반영하고, 청년 정책에 대한 공감과 참여를 확대하기 위해 마련됐다. 기념식에서는 신우철 군수가 직접 기념사를 전했으며, 청년 유공자에 대한 표창과 청년 메시지 영상 상영, 청년 퍼포먼스 등이 다채롭게 진행됐다.

완도군은 지난 24일 완도생활문화센터에서 청년과 군민 300여명이 참석한 가운데 '2025 완도군 청년의 날' 행사를 개최했다. 완도군 제공

특히 청년들이 직접 참여한 '우리는, 완도 청년입니다' 인터뷰 영상이 상영되며 큰 호응을 얻었다. 축하 공연에서는 완도고등학교 댄스 동아리 '더블엠'의 무대를 시작으로, 청년 예술가들의 버스킹 공연과 가수 원슈타인의 축하 무대가 이어지며 분위기를 돋웠다.

행사장 외부에는 전남형 청년 공동체 사업을 홍보하는 부스를 비롯해 청년 상가, 장보고 웃장 등이 참여한 심리 상담, 업사이클링 체험, 굿즈 전시·판매, 먹거리 부스 등이 운영돼 관람객들의 발길을 끌었다.

행사에 참여한 우후근 청년은 "내 이야기가 정책의 일부가 될 수 있다는 사실에 뿌듯함을 느꼈다"며 "공연과 체험 모두 의미 있는 시간이 됐다. 앞으로도 청년이 주인공이 되는 자리가 많아졌으면 한다"고 소감을 밝혔다.

신우철 군수는 "청년들이 주도적으로 참여한 이번 행사가 지역에 활력을 불어넣는 계기가 됐다"며 "앞으로도 청년이 살고 싶은 완도를 함께 만들어가겠다"고 말했다.





군은 오는 10월 청년센터 완생에서, 11월에는 노소보 다어울림 복합문화센터에서 군민과 청년을 위한 맞춤형 프로그램을 운영할 계획이다.





