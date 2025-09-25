강진군, 노인자살예방 프로그램 '내·안·愛' 운영

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

전남 강진군보건소가 초고령사회에 대응해 어르신 정신건강 증진과 자살 예방을 위한 제2기 '내·안·愛' 프로그램을 운영한다. 보건소는 다음 달 29일까지 지역 어르신 15명을 대상으로 주 1회, 총 5차례 교육을 진행한다고 25일 밝혔다.

프로그램은 보은산 힐링센터에서 매주 수요일 오후 2시부터 3시 30분까지 진행된다. 전남광역정신건강복지센터의 표준화된 회기별 프로그램을 바탕으로 감정 표현하기, 스트레스 관리, 수면, 통증 완화, 생명 존중 등을 주제로 교육한다.

또 원예 치유, 웃음치료, 영양 관리, 아로마테라피 등 체험형 치유 과정도 병행해 심리적 안정을 돕는다. 참여 어르신은 사전·사후 정신건강 검사를 받고 개별상담과 고위험군 발굴까지 연계되는 맞춤형 서비스를 지원받는다.





보건소 관계자는 "군 전체 인구의 약 40%가 노인인 만큼 정신건강과 자살 예방은 지역사회의 중요한 과제다"며 "어르신들이 고립감과 우울감에서 벗어나 삶을 긍정적으로 바라볼 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.





