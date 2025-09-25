고성군, 국가유산 야행 공모사업 선정 … 관광 활성화 도움

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경남 고성군은 25일 국가유산청이 주관하는 2026년 국가유산 야행 공모사업에 최종 선정돼 국도비 1억원을 확보했다고 밝혔다.

2026년 국가유산 야행은 지역 내 국가유산을 활용해 야간에 특화된 콘텐츠와 프로그램 개발 및 운영을 지원하는 공모사업으로 지난 7월 전국 지방자치단체를 대상으로 공모를 진행했다. 콘텐츠의 우수성, 사업 운영 체계, 지속 발전 가능성 등을 종합적으로 평가해 총 55개 사업을 선정했다.

2026년 고성군 국가유산 야행은 '유산 상속자들의 밤'이라는 주제로 2023년 유네스코 세계유산으로 등재된 고성 송학동고분군을 거점으로 고성오광대, 고성농요 등 지역 문화유산을 연계하여 관람, 체험, 공연, 전시 등 다양한 구성을 제공할 것으로 알려져 있으며, 고성문화관광재단에서 주관한다.





최다원 문화예술과장은 "지역 대표 국가유산인 고성오광대와 송학동고분군의 가치를 널리 알리고, 주민과 관광객이 함께 참여할 수 있는 다양한 문화 체험과 프로그램을 마련해 국가유산의 활용을 확대할 계획이다"라며 "2026년 국가유산 야행 공모사업 추진으로 지역 문화산업의 성장과 관광 활성화에도 큰 도움이 될 것으로 기대한다"라고 말했다.





