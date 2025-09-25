울산시, ‘울산스마트맵’으로 국토교통부 장관상 수상

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

인공지능(AI) 기반 도시 혁신 선도 입증

울산시는 국토교통부가 주최한 '2025 K-GEO Festa'에서 국토교통부 장관상을 받는다.

올해로 17회를 맞은 'K-GEO Festa'는 지난 24일부터 26일까지 경기도 고양 킨텍스에서 열리는 국내 최대 공간정보 기술교류 박람회로, 최신 공간정보 기술과 다양한 산업 간 융복합 성과를 한눈에 볼 수 있는 행사다.

시는 지난해 국토교통부 주관 '디지털 복제(트윈) 국토 시범사업' 공모를 통해 개발한 '울산스마트맵'이 '2024년 지자체 공간정보 집행실적' 우수 사업으로 선정되면서 이번 수상의 영예를 안았다.

'울산스마트맵'은 생성형 인공지능(AI)과 공간정보를 결합한 공공정보 검색 모델로 ▲맞춤형 관광 ▲일자리 정보 ▲재난대피소 ▲산단입주기업 등의 생활 밀착형 서비스를 제공하고 있다.

울산시 관계자는 "이번 수상은 디지털 복제(트윈)와 인공지능(AI)을 접목한 혁신적 행정서비스 모델이 대외적으로 인정받은 의미 있는 성과"라며 "앞으로도 시민이 체감할 수 있는 지능형 행정서비스를 지속 확대해 나가겠다"라고 말했다.

영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr

