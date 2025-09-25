[클릭 e종목]"케이엔제이, 저평가된 낸드 수혜주"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한국투자증권은 케이엔제이에 대해 저평가된 낸드 수혜주라고 25일 분석했다. 투자의견과 목표주가는 제시하지 않았다.

AD

케이엔제이는 반도체 소모성 부품 제조 업체로 CVD-SiC(화학기상증착 실리콘카바이드) 포커스링을 주력으로 생산하고 있다. 포커스링은 식각(Etch) 공정에서 웨이퍼의 가장자리를 둘러싼 링 형태의 소모성 부품이다. 웨이퍼를 고정하고 보호하면서 플라즈마의 분포를 균일하게 해 공정 수율을 향상시키는 역할을 수행한다.

조수현 한국투자증권 연구원은 "케이엔제이는 SiC 포커스링 제조 업체 중 유일하게 CVD 챔버를 자체 제작 및 운영하고 있다"며 "외산 장비 의존도가 높은 경쟁사 대비 품질, 리드타임, 원가 측면에서 우위에 있다"고 평가했다.

그는 "포커스링은 소모성 부품이며 교체 시 장비 가동이 중단된다"며 "당연히 반도체 제조 업체는 총소유비용(TCO) 관점에서 교체주기가 비교적 긴 포커스링을 선호한다"고 평가했다.

그러면서 "메모리의 경우 디램보다 낸드에서의 채택률이 더 높다"며 "낸드는 수백단의 적층이 필요하며 수직 채널을 뚫는 과정에서 플라즈마 부식 강도가 디램 대비 압도적으로 크기 때문에 포커스링 소재를 SiC를 채택해야 안정적으로 양산이 가능하다"고 분석했다. 이어 "최근 QLC 관련 수요 급증 전망과 함께 V8부터는 SiC 채택이 표준화되면서 수요는 더 확대될 것"이라고 덧붙였다.

또한 밸류에이션 측면에서 매력적이라고 조 연구원은 분석했다. 그는 " A/M(After Market, 반도체 제조사 직접 구매) 침투율 상승에 따른 호실적에도 불구하고 주가가 부진했다"며 "낸드 업황 회복이 지연되면서 투자심리 악화가 이어졌기 때문"이라고 말했다.





AD

그러면서 "만 향후 주가는 낸드 업황 회복 및 HBF(High Bandwidth Flash) 관심도 상승으로 투자심리가 개선되면서 본격적인 상승 국면에 진입할 것"이라며 "최근 단기 상승에도 불구하고 주가수익비율(PER)이 9배로 여전히 밴드 하단에 위치했다"고 강조했다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>