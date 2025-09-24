에코프로, 8000억원 자금 확보…인니 프로젝트 2기 추진

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

에코프로가 24일 이사회를 열고 보유 중인 에코프로비엠 주식 673만9680주를 기초자산으로 한 주가수익스왑(PRS) 계약을 통해 총 8000억원 규모 자금을 확보하는 안건을 승인했다.

에코프로

AD

에코프로는 확보한 현금을 인도네시아 1단계 투자(IMIP·인도네시아 모로왈리 산업단지)에 이은 2단계 투자인 IGIP(인터내셔널 그린 산업단지) 사업에 투입할 예정이다. 인도네시아 술라웨시섬 삼발라기 주에 산업단지를 조성하고 니켈 제련부터 전구체·양극재·배터리 셀 생산까지 집적화해 가격 경쟁력을 높이는 프로젝트다.

IGIP 프로젝트는 우선 인도네시아 국영기업 PT 발레 인도네시아 등 글로벌 기업들과의 합작법인(JV) 'PT BNSI'를 설립해 추진된다. 에코프로는 이번에 조달한 자금 중 약 2000억원을 투입해 JV 지분 19.99%를 확보한다. 이후 추가 투자부터는 에코프로가 최대주주 격으로 프로젝트를 주도하며 산업단지 조성을 이끌 예정이다.

에코프로가 PRS 계약을 체결한 증권사는 미래에셋증권 등 6곳이다. 계약기간은 2년이며 수수료율은 연 5%대다. 업계에서는 이번 계약이 주가에 직접적인 영향을 미치지 않을 것이라고 보고 있다. 에코프로와 계약을 체결한 증권사들은 에코프로비엠의 주가가 계약 체결 기준 가격보다 하락할 시 해당 손실분을 보전받는다. 이에 단기간에 주식을 시장에 매도할 가능성이 낮다.







AD

에코프로는 이사회 승인, 증권사와 계약 체결, 매각 대금 수령 등의 절차를 거쳐 자금 조달을 완료할 예정이라고 설명했다.





전영주 기자 ange@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>