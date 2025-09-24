경기서북부 광역시티투어 '끞', 고양가을꽃축제 연계 특별노선 운행

고양가을꽃축제-웨스턴돔-약천사·심학산둘레길-힐링뜰 카페-나들라온 코스
경기도와 고양시·김포시·파주시, 그리고 경기관광공사가 함께 운영하는 경기서북부 광역시티투어 '끞'이 오는 26일과 28일 고양시 대표 행사인 2025 고양가을꽃축제와 연계한 특별기획노선을 운행한다.
이번 특별노선은 홍대입구역과 대곡역에서 출발해 △고양가을꽃축제(일산호수공원) △웨스턴돔 △약천사와 심학산둘레길 △힐링뜰 카페 △나들라온을 하루 동안 둘러보는 코스로 구성됐다.
축제 현장에서는 '플로웰(Flower+Wellbeing)'을 주제로 핑크뮬리, 갈대, 민화 조형물, 테마정원을 즐길 수 있으며, 심학산 숲길과 전통사찰 약천사, DMZ 전시체험 공간 나들라온까지 문화와 자연을 아우르는 풍성한 여행이 가능하다.
시티투어와 지역 축제를 한 자리에서 즐기며, 일상에서 벗어나 색다른 여행의 매력과 지역문화의 깊이를 체험할 수 있는 기회가 될 것으로 기대된다.
투어요금은 성인 1만원, 학생 9000원, 경로·아동·장애인 8000원으로 누구나 부담 없이 참여할 수 있으며, 최소 10명 이상 예약 시 출발한다.
예약은 출발 2일 전까지 경기 서북부 광역시티투어 '끞' 공식 누리집에서 가능하다.
고양특례시 관계자는 "이번 특별기획노선은 가을꽃축제의 감동과 함께 지역 문화와 자연을 하루에 담아내는 뜻깊은 여행이 될 것"이라며 "가을의 정취와 겨울의 설렘을 안고 달리는 경기서북부 광역시티투어 '끞'에 많은 참여를 바란다"고 밝혔다.
고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
