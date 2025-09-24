공군 KF-16 활주로 이탈, 원인은 '외부물질에 의한 타이어 파손'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

F-16 계열 전투기 비행, 25일부터 재개

지난 23일 발생한 공군 KF-16 활주로 이탈사고의 원인이 앞바퀴 타이어 파손이었던 것으로 나타났다.

공군은 24일 공지를 통해 "KF-16 활주로 이탈은 외부물질(Foreign Object)에 의한 앞바퀴(Nose Gear) 타이어 파손 때문에 발생한 것으로 확인됐다"고 밝혔다.

KF-16

AD

앞서 공군은 전날 오후 4시38분께 충주기지에서 KF-16 1대가 훈련을 위해 이륙활주를 하던 중 활주로를 이탈했다고 밝힌 바 있다. 전투기는 활주로를 이탈한 후 인접한 대지에 멈춰섰고, 조종사도 무사히 전투기를 빠져나온 것으로 전해졌다.

공군에 따르면 해당 조종사는 사고 당시 항공기 비정상 상황을 감지하고 이륙중지 선포(Abort Call)를 한 후 절차에 따라 항공기를 정지시키려고 했으나, 타이어 파손으로 방향 유지가 불가해 활주로를 이탈하게 됐다.





AD

한편 공군은 사고 원인이 기체 결함은 아닌 것으로 확인됨에 따라 오는 25일부터 F-16 계얼 전투기의 비행을 재개한다는 계획이다.





유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>