완도군, 문체부 '제31회 독서문화상' 장관표창

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

1읍면 1작은도서관·독서프로그램 성과 인정

전남 완도군은 문화체육관광부가 주관한 제31회 독서문화상(독서문화진흥 유공) 기관 부문에서 장관표창을 수상했다고 24일 밝혔다. 독서문화상은 매년 독서문화 진흥 활동과 독서문화 환경 조성에 기여한 개인·기관에게 수여하는 상이다.

완도군은 1읍면 1작은도서관 조성 사업과 다양한 독서 프로그램 운영이 높은 평가를 받아 이번 수상의 영예를 안았다.

완도군이 문화체육관광부가 주관한 제31회 독서문화상 기관 부문에서 장관표창을 수상했다. 완도군 제공

AD

군은 특히 작은도서관을 중심으로 독서 공간을 확대하고 문화 소외 지역에 세대와 계층을 아우르는 소통의 장을 마련해 주민들이 독서를 보다 쉽게 접할 수 있는 환경을 조성한 점을 인정받았다.

군은 지난 2014년 신지햇살작은도서관을 시작으로 금당, 소안, 생일, 약산, 넙도, 군외, 보길, 고금, 완도읍 등 10개 도서관을 조성했다. 또 찾아가는 독서 프로그램도 꾸준히 추진하고 있다.





AD

군 관계자는 "문화 소외지역 주민들의 독서환경 개선과 문화복지 증진을 위한 노력이 수상으로 결실을 맺었다"며 "앞으로도 주민 누구나 책을 가까이할 수 있는 환경 조성과 다양한 계층의 독서문화 진흥을 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.





호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>