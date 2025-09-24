최휘영 문체부 장관 "K-게임, K-컬처 300조원 시대 주역으로"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

넥슨·크래프톤·넷마블 등 게임사 대표 참석

업계 "세액공제·제작환경 AX 지원 등 요청"

최휘영 문화체육관광부 장관은 24일 "K-게임이 K-컬처 300조원 시대를 여는 선도적 주역이 될 수 있게 하겠다"고 밝혔다.

최휘영 문화체육관광부 장관이 24일 경기 성남시 글로벌게임허브센터에서 게임사 대표들과 만나 새 정부의 게임 정책 방향을 논의하고 있다. 문체부 제공

최 장관은 이날 경기 성남시 글로벌게임허브센터에서 게임사 대표들과 만나 "20세기 문화예술이 영화라면, 21세기 문화예술은 게임이라고 생각한다"며 이같이 말했다.

새 정부의 게임 정책 방향을 논의하기 위한 이날 간담회에는 김정욱 넥슨코리아 대표, 김창한 크래프톤 대표, 김병규 넷마블 대표, 박병무 엔씨소프트 대표, 성준호 스마일게이트홀딩스 대표 등 대형 게임사 최고경영자(CEO)들이 다수 참석했다. 배수정 로드컴플릿 대표, 유승현 원더포션 대표, 이혜린 더브릭스게임 대표 등 중소·인디 게임사 대표들과 조영기 한국게임산업협회 회장, 김현규 한국모바일게임협회 부회장 등도 자리했다.

참석자들은 세계 게임 시장이 중국·동남아 시장 성장으로 급격하게 재편되고 있고, 인공지능(AI)과 같은 새로운 기술이 등장하면서 한국 게임업계도 새로운 변화·도전에 놓였다고 진단했다. 그러면서 게임산업에 대한 정부의 육성 의지와 전략이 그 어느 때보다 중요하다고 입을 모았다.

또 영상·웹툰 제작비 세액 공제를 게임에도 도입하고, 대형 게임부터 인디 게임까지 게임업계 생태계 전반에 대한 펀드 투자를 확대하는 등 지원을 확대해 줄 것을 요청했다. 수출국 다변화와 게임 제작 환경의 인공지능 전환(AX)에도 지원이 필요하다고 했다.





과거 NHN 대표를 지낸 최 장관은 "20년 전 게임업계 대표로 근무했는데 그 사이 게임은 산업적으로 굉장한 성과를 거뒀고, 이에 대해 자부심을 느낀다"며 "게임이 문화예술의 축을 이끌어 갈 가능성은 앞으로도 열려 있다"고 말했다. 이어 "K-게임 육성을 위해 문체부도 새로운 성장 동력의 마중물이 될 다양한 정책을 추진하겠다"고 말했다.





노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr

