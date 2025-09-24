여수시, '지역경제 혁신박람회'서 섬박람회 등 홍보활동

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

전남 7개 시·군과 합동부스 운영

여수시는 지난 18~20일 대전 DCC 제2전시장에서 열린 '2025 지역경제 혁신박람회'에 참가해 2026여수세계섬박람회 홍보 활동을 펼쳤다. 여수시 제공

전남 여수시는 지난 18~20일 대전 DCC 제2전시장에서 열린 '2025 지역경제 혁신박람회'에 참가해 2026여수세계섬박람회 등을 적극 홍보했다고 24일 밝혔다.

이번 '지역경제 혁신 박람회'는 행정안전부와 지방공기업평가원, 한국일보가 공동 주최하는 행사로 전국 지자체가 참여해 우수 일자리 정책과 지역경제 활성화 성과를 공유하는 행사다. 2018년부터 매년 열리고 있으며, 올해는 80개 기관이 참가해 184개 부스를 운영했다.

여수시는 올해 행사에서 광양시를 비롯한 전남 7개 시군, 전남도 중소기업일자리경제진흥원 등 3개 기관과 함께 합동 홍보부스를 운영했다.

홍보관은 '2026여수세계섬박람회'를 주요 주제로 꾸며 현장 방문객을 대상으로 섬박람회 유튜브 구독 이벤트와 홍보 물품을 제공해 관람객들의 관심을 이끌었다.

한편 2028년 아시아·태평양 지역에서 열릴 예정인 제33차 유엔기후변화협약 당사국총회(COP33) 남해안 남중권 유치를 위한 홍보영상을 방영하고, 서명운동과 함께 여수관광과 고향사랑기부제도 함께 홍보했다.





시 관계자는 "전국 지자체가 한자리에 모이는 행사인 만큼 타 시·군의 우수시책을 벤치마킹하고, 여수의 주요 현안을 적극 알리는 행사였다"고 말했다.





