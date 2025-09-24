'관광객 3000만' 품을 숙박 시설·K팝 공연장 없다

국내 5성급 호텔, 서울·제주 몰려

서울 객실 요금 4년간 33% 상승

1만석 공연장 日 34개·韓 8개뿐

2024년 12월 말 기준, 광주·세종·충북·충남·전북·경남에는 5성급 호텔이 단 한 곳도 없다. 세계적인 관광대국을 꿈꾸는 한국의 현실을 보여준다. 문화체육관광부 관광숙박업 등록 현황에 따르면 국내 5성급 호텔은 모두 74곳으로, 이 가운데 26곳이 서울, 18곳이 제주에 몰려 있다.

정부는 2030년까지 외래관광객 3000만명을 유치해 '관광대국'으로 도약하겠다는 비전을 제시했다. 관광산업은 이재명 정부의 핵심 전략산업으로 꼽히며, 이를 뒷받침하기 위해 통상 12월에 열던 국가관광전략회의를 올해는 오는 25일로 앞당겨 개최한다. 주제는 '입국 3000만 시대를 여는 지역관광 확산 전략'으로, 지역관광 환경의 열악함을 방증한다.

지역관광 인프라 취약

외래관광객 3000만명 달성의 관건은 지역관광 활성화다. 2024년 조사에 따르면 외래관광객의 수도권 방문율은 82.7%인 반면, 수도권 외 지역은 33.9%에 그쳤다. 관광객 쏠림 현상으로 지역 숙박 인프라 투자가 미진한 상황이다. 한 업계 관계자는 "지역에 마땅한 숙박시설이 없어 외래관광객이 다시 찾지 않는 악순환이 반복되고 있다"며 정부 지원의 필요성을 강조했다. 코로나19 이후 숙박 인프라는 더욱 위축됐다. 문체부 통계에 따르면 국내 호텔 객실 수는 2014년 10만개를 돌파한 뒤 매년 1만개씩 늘었지만, 최근 5년간은 1만여개 증가에 그쳤다. 반면 올해 외래관광객은 2000만명에 이를 전망으로, 숙박 수요와 공급 간 불균형이 심화되면서 객실 요금 급등으로 이어지고 있다.

실제 한국호텔업협회 자료를 보면, 서울 5성급 호텔 평균 객실 요금은 2019년 22만9645원에서 2023년 30만5854원으로 4년간 33.2% 올랐다. 4성급 호텔 역시 같은 기간 38.4% 상승했다. 서울은 객실 부족에, 지역은 객실 공실에 시달리는 이중 구조다.

공유숙박, 해법 되려면

관광객 유형도 달라지고 있다. 한국호텔업협회에 따르면 과거 단체 위주였던 중국인 관광객이 이제는 80~90%가 개별 관광객(FIT)으로 바뀌었다. 이들은 단체보다 지출액과 체류 기간이 길어 경제적 파급효과가 크다. 그러나 이들을 수용할 숙박 인프라가 부족해 대안으로 공유숙박이 주목받는다.

공유숙박은 전통적인 민박과 유사하지만, 현행 제도는 '외국인관광도시민박업'으로 묶여 외국인만 이용 가능하고, 호스트 거주를 의무화하는 등 규제가 많다.

업계에서는 "해외 플랫폼은 내·외국인을 구분하지 않는데, 현행 규제는 현실과 맞지 않아 사실상 불법을 강요한다"고 지적한다. 일부 관광객이 호스트와의 동거를 꺼린다는 점도 문제로 꼽힌다.





K팝 공연장, 세계 위상에 못 미쳐

정부는 지역관광 활성화를 위해 K팝 콘서트를 지방에서 열고 관광 상품화하려 하지만, 공연 인프라 부족이 걸림돌이다. 한국콘텐츠진흥원은 "전용 공연장이 없어 대부분 K팝 콘서트가 체육시설에서 열린다"며 글로벌 아티스트의 공연에서 한국이 제외되는 '코리아 패싱' 현상까지 지적했다. 최휘영 문체부 장관 역시 "일본에는 1만석 이상 공연장이 34개, 4만석 이상 돔 경기장이 5개 있는데, 한국은 1만석 이상 공연장이 8개, 4만석 이상 돔 경기장은 전무하다"고 지적했다. 대형 공연기획사도 "해외 공연이 수익성이 높아 국내 지방 공연에는 매력을 느끼지 못한다"고 밝혔다. 지역 공연장은 대형 컨벤션센터 위주라 활용도가 낮고, 소극장·중간 규모 공연장도 부족해 아티스트 특성에 맞는 무대 기획이 어렵다는 점도 문제로 꼽힌다.





박병희 기자 nut@asiae.co.kr

