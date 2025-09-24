광주경총, 26일 김경수 지방시대위원장 초청 금요포럼

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

김경수 대통령직속 지방시대위원회 위원장.

광주경영자총협회는 오는 26일 김경수 대통령직속 지방시대위원회 위원장을 초청, '광주가 여는 미래, 대한민국이 함께 가는 길-5극 3특 균형성장 전략'을 주제로 제1699회 금요조찬 포럼 특강을 개최한다고 24일 밝혔다.

이번 포럼은 수도권 과밀화와 지방 소멸 위기가 국가적 과제로 떠오른 가운데, 지역 경제의 최전선에 있는 기업인들과 함께 정부의 지방시대 비전과 핵심 정책 방향을 공유하고 광주의 미래 발전 전략을 모색하기 위해 마련됐다.

김 위원장은 이날 '광주가 여는 미래, 대한민국이 함께 가는 길-5극 3특 균형성장 전략'을 주제로 현 정부의 핵심 국정 목표인 지방시대 실현을 위한 구체적인 로드맵을 제시할 예정이다. 특히, 비수도권을 5개의 초광역권과 3개의 특별자치도로 재편해 권역별 특화 발전을 도모하는 5극 3특 균형성장 전략을 중심으로, 광주와 호남권이 나아갈 방향에 대해 심도 있는 비전을 공유할 것으로 기대된다.

강연자로 나서는 김 위원장은 참여정부 시절 국가균형발전의 초석을 다지는 데 기여했으며, 경남도지사를 역임하며 지방 행정과 현안에 대한 깊이 있는 이해와 경험을 갖춘 대표적인 '지방분권·균형발전' 전문가로 꼽힌다.





광주경총 양진석 회장은 "인구 감소와 산업 기반 약화로 어려움을 겪는 지역 기업들에게 이번 강연이 새로운 활로를 모색하고 미래 성장 동력을 찾는 기회가 되기를 바란다"며 "지방정부와 기업, 중앙정부가 긴밀히 협력해 진정한 지방시대를 열어갈 수 있도록 지역 경제계가 지혜를 모으는 자리가 될 것이다"고 밝혔다.





