국립부경대 교원창업기업, 라임과피추출물 美 FDA 기능성 원료 등재

㈜뉴트라잇, K-건기식 글로벌화 미국시장 진출 가속

국립부경대학교(총장 배상훈)는 교원창업기업 ㈜뉴트라잇(대표 조승목·식품공학전공 교수)이 개발한 독점 기능성 원료인 라임과피추출물(BENESOMNOTM)'가 미국 FDA 신규 기능성 원료(NDI, New Dietary Ingredient)로 등재됐다고 24일 알렸다.

뉴트라잇은 지난 5월 식품의약품안전처로부터 이 추출물을 건강기능식품 기능성 원료로 인정받은 데 이어 글로벌 건강기능식품 시장의 중심인 미국에서 검증받는 성과를 냈다.

신규 기능성 원료가 미국 시장에 판매되기 위해서는 FDA에 NDI 사전 신고 후 검증을 받아야 한다. 미국 FDA는 신청 기능성 원료의 안전성과 기준규격을 엄격하게 검토해 NDI로 등재한다. 이번 등재로 뉴트라잇의 라임과피추출물은 국제적으로 요구되는 높은 기준을 충족할 수 있는 우수한 기능성 원료로 확인된 셈이다.

뉴트라잇이 개발한 라임과피추출물은 세포·동물시험과 인체적용시험을 통해 과학적으로 수면 개선 효과가 입증됐다. 중추신경계의 GABA 수용체를 활성화시켜 깊은 수면을 증가시키는 등 수면의 질을 개선할 수 있는 건강기능식품 기능성 원료다.

수면다원검사 기반 임상시험에서 수면효율이 8.5% 증가하고 입면시간 감소, 총수면시간 증가, 입면 후 각성시간 감소, Stage 2의 깊은 수면 증가 등 주요 수면 지표에서 유의한 개선 효과를 보였다.

뉴트라잇은 라임과피추출물의 우수한 수면 개선 효과로 올해부터 해외 유명 건강기능식품 기업들과 비밀유지계약을 체결하고 활발하게 수출을 협의 중이다. 이에 따라 이번 NDI 등재는 라임과피추출물의 미국 수출 및 글로벌화를 위한 초석이자 중요한 전환점이 될 전망이다.

김성희 연구소장은 "라임과피추출물은 수면 개선 효과뿐만 아니라 스트레스 해소 및 긴장 완화에도 효과가 있어 멘탈케어 기능성 원료로 성장 잠재력이 우수하고 뉴트라잇은 영양신경학 분야에서 글로벌 선도기업으로 성장해 나가겠다"라고 포부를 전했다.





최윤진 책임연구원은 "미국 NDI 등재와 글로벌 건강기능식품 기업들과 수출 협의를 통해 글로벌 수준의 품질관리체계를 구축해 나가고 있으며 K-건기식 글로벌화에 기여하고 싶다"라고 힘줬다.

㈜뉴트라잇 대표 조승목 교수(왼쪽 세 번째)와 직원들.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr

