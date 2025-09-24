합천군, 제 3회 황토 한우 축제 추진계획 보고회 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

축제를 통한 합천황토

한우 브랜드 가치 제고 나서



경남 합천군은 군청 2층 소회의실에서 제 3회 합천 황토 한우 축제 추진계획 보고회를 개최했다고 24일 밝혔다.

이번 보고회는 합천축산업 협동조합이 주최·주관하고 합천군과 합천군의회가 후원하는 행사로, 축제의 성공적 개최를 위해 진행 상황을 점검하고 부서 간 협력 체계를 공고히 하기 위해 마련됐다.

합천군, 제 3회 황토 한우 축제 추진계획 보고회 진행.

AD

보고회에는 김윤철 군수를 비롯한 간부 공무원과 합천축협 관계자 등 30여명이 참석했다. 축제 대행업체가 준비 중인 세부 추진계획을 발표한 뒤, 주차·교통·안전·홍보 등 분야별 준비사항을 점검하고 예상되는 문제점과 대응 방안을 논의했다. 참석자들은 의견을 교환하며 긴밀히 협력해 내실 있는 축제를 만들기로 뜻을 모았다.

제 3회 합천 황토 한우 축제는 10월 24일부터 26일까지 열린다. 이번 축제는 합천군 대표 한우 브랜드인 '합천황토 한우'의 맛과 품질을 널리 알리고, 같은 시기에 개최되는 황매산 억새 축제와 핑크뮬리 군락지 등 지역 관광자원과 연계해 풍성한 즐길 거리를 제공할 예정이다.





AD

김윤철 군수는 "합천황토 한우의 우수성을 알리고 지역 경제 활성화에도 기여할 좋은 기회"라며 "올해 축제는 다양한 볼거리와 즐길 거리를 마련해 방문객의 만족도를 높이고 지역 상권에도 활력을 불어넣겠다"고 말했다.





영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>