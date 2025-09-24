거창 감악산 꽃별 여행 … 보랏빛 물결 속 가을 정취

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

거창 관광 르네상스의 서막

경남 거창군은 감악산 별 바람 언덕 야외무대에서 '제5회 감악산 꽃별 여행' 개장식을 성대히 열고, '2026년 거창방문의 해'로 이어질 관광 도약의 비전을 선포했다고 24일 밝혔다.

행사에는 구인모 군수를 비롯한 거창군의회 이재운 의장 및 의원들, 경상남도의회 김일수·박주언 의원 등 내·외빈과 관광객 200여 명이 참석해 감악산의 보랏빛 풍경 속에서 거창 관광의 새로운 출발을 함께했다.

올해로 다섯 번째를 맞은 꽃별 여행은 '보랏빛 노을 속으로'를 주제로 진행됐다. 5ha 면적에 심어진 30만 본의 아스타 국화와 4ha의 40만 본 구절초가 한데 어우러져 장관을 이뤘으며, 벌개미취(8월), 구절초(9∼10월), 청화 쑥부쟁이(11월) 등 계절마다 이어지는 꽃의 향연으로 관광객에게 가을 내내 색다른 즐거움을 선사한다.

거창군 보랏빛 노을에 물든 감악산 풍경.

지난해만 46만명이 방문하며 대한민국 대표 가을 여행지로 자리매김한 꽃별 여행은 올해도 수많은 관광객의 발걸음을 이끌며, 거창의 대표 브랜드 행사로 자리하고 있다.

올해 개장식의 의미는 단순한 축제를 넘어섰다. 꽃별 여행을 통해 보여준 거창의 자연과 문화는 '2026년 거창방문의 해'로 이어지는 밑거름이 된다. 구인모 군수는 "감악산 꽃별 여행은 거창이 가진 사계절 관광 매력을 보여주는 상징적인 행사"라며 "이 성과를 토대로 2026년을 거창 관광 부흥의 원년으로 삼겠다"고 강조했다.

거창군은 ▲방문객 1천만 명 달성 ▲산림·치유·문화가 어우러진 생태관광 도시 조성 ▲체류형 관광 기반 확충을 목표로 삼고, 꽃별 여행과 같은 지역 대표 축제를 중심으로 관광 르네상스를 열어갈 계획이다.

현장을 찾은 한 주민은 "꽃별 여행이 열릴 때마다 전국에서, 많은 관광객이 몰려오고, 그 덕분에 식당이나 카페, 숙박업소가 활기를 띠어 마을 전체 분위기가 달라진다"며 "축제가 지역경제를 살리는 큰 힘이 되고 있다"고 말했다.

가족과 함께 찾은 관광객들도 만족감을 드러냈다. 아이들과 행사장을 거닐던 한 부모는 "아이들이 꽃 속에서 마음껏 뛰어놀고, 사진을 찍으며 즐거워하는 모습을 보니 정말 행복하다"며 "이런 경험이 있어 거창은 다시 찾고 싶은 여행지가 됐다"고 말했다.

젊은 세대 관광객 역시 "SNS에 올리기 좋은 감각적인 포토존이 많아 특별한 추억을 남길 수 있다"며 "자연 속에서 힐링하고 동시에 재미있는 프로그램도 즐길 수 있어 기대 이상"이라고 소감을 전했다.

거창군은 감악산 별 바람 언덕을 비롯해 거창 창포원, 항노화 힐링 랜드, 수승대, 거창 산림 레포츠파크 등 대표 관광지를 하나의 관광벨트로 유기적으로 연결하며 체류형 관광 기반을 다져가고 있다. 특히 감악산 꽃별 여행이 선사하는 자연의 매력은 거창을 대한민국 힐링 관광의 중심지로 도약하게 만드는 든든한 토대가 되고 있다.

군은 올해 하반기 관광 안내 체계 정비와 편의시설 확충, 교통 및 안내 서비스 개선을 통해 관광객 수용 태세를 한층 고도화할 예정이다.





또한 내년까지 야간 관광 프로그램, 가족·청년 맞춤형 체험형 콘텐츠 등 다양한 신규사업을 이어가며, '2026 거창방문의 해'와 본격적으로 연계시킬 방침이다. 이를 통해 관광객 1천만 시대를 열고, 군민과 함께 만드는 힐링 관광도시의 비전을 실현해 나가고자 한다.





영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr

