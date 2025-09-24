韓 증시 장 초반 동반 하락세…코스피 3480선

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

코스피, 상승 출발 후 하락 전환

24일 코스피와 코스닥 양 시장이 장 초반 동반 하락 중이다. 전날 미국 뉴욕 증시 조정에 영향을 받아 숨 고르기에 들어간 모습이다.

이날 오전 9시 7분 기준 코스피는 전 거래일 대비 0.09% 내린 3483.22를 나타내고 있다. 이날 지수는 전장보다 0.17% 오른 3492.03으로 출발했으나 이내 하락 전환했다. 개인이 375억원을 순매도하며 하락세를 주도하고 있다. 외국인과 기관은 각각 350억원, 43억원을 사들이고 있다.

업종별로는 하락 업종 비중이 높다. 증권(-1.38%) 음식료·담배(-1.00%) 섬유·의류(-0.94%) 의료·정밀기기(-0.84%) 보험(-0.81%) 화학(-0.64%) 오락·문화(-0.63%) 제약(-0.51%) 전기·가스(-0.46%) 금융(-0.35%) 등의 순으로 내리고 있다. 기계·장비(0.65%) 운송장비·부품(0.59%) 금속(0.18%) 통신(0.37%) 등은 상승세다.

시가총액 상위 종목 가운데서는 삼성전자(-0.24%) LG에너지솔루션(-0.84%) 현대차(-0.23%) HD현대중공업(-0.30%) 셀트리온(-1.52%) 등이 하락세를 보인다. 반면 SK하이닉스(0.14%) 삼성바이오로직스(0.29%) 한화에어로스페이스(3.29%) KB금융(0.52%) 기아(0.29%) 등은 오르고 있다.

같은 시각 코스닥은 전장 대비 0.38% 빠진 868.90을 기록 중이다. 전 거래일보다 0.19% 내린 870.54로 거래를 시작해 소폭 더 빠지고 있다. 외국인과 기관이 각각 130억원, 14억원을 내다 팔며 하락세를 주도하고 있고 개인이 162억원을 순매수하고 있다.

업종별로는 섬유·의류(-1.49% 의료·정밀기기(-1.31%) 제약(-1.08%) 오락·문화(-0.69%) 유통(-0.52%) 기계·장비(-0.39%) 제조(-0.36%) 건설(-0.35%) 금융(-0.34) 등이 내리고 있고 금속(1.61%) 통신(1.35%) 출판·매체복제(0.79%) 운송장비·부품(-0.26%) 화학(0.12%) 비금속(0.08%) 전기·전자(0.06%) 종이·목재(0.03%) 등이 오름세를 보인다.





시총 상위 10개 종목 가운데서는 에코프로비엠(-0.17%) 펩트론(-4.06%) 에코프로(-0.20%) 삼천당제약(-3.49%) 레인보우로보틱스(-1.95%) 에이비엘바이오(-1.95%) 등이 내리는 반면 파마리서치(0.17%) 리가켐바이오(0.31%) HLB(0.13%) 등은 상승세를 나타내고 있다.





