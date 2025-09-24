현대차·기아, '엑스블 숄더'로 농업인 부담 덜어준다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

착용 로봇 기반 농업 발전 업무협약 체결

현대자동차·기아가 농촌진흥청과 착용 로봇을 통해 농업인의 건강을 지키고 작업 효율을 높이는 미래 농업 환경 조성에 나선다.

현대차·기아는 23일 의왕연구소에서 농촌진흥청과 '착용 로봇 기반 농업 발전 및 사회적 가치 창출을 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다고 24일 밝혔다.

양희원 현대차·기아 R&D본부장 사장(왼쪽)은 23일 경기 의왕연구소에서 이승돈 농촌진흥청 청장과 착용 로봇 기반 농업 발전 및 사회적 가치 창출을 위한 업무협약 체결 후 기념사진을 찍고 있다. 현대차

현대차·기아 로보틱스랩은 협약에 앞서 올해 5월과 9월 농진청과 착용 로봇 '엑스블 숄더'의 실증을 통해 작업자의 어깨 부담 경감과 작업 효율성 증가 효과를 검증한 바 있다. 로보틱스랩이 자체 개발한 엑스블 숄더는 어깨 근력을 보조하는 무동력 착용 로봇이다.

이번 협약은 지난 실증사업의 결과를 기반으로 엑스블 숄더를 농업 현장에 확대 제공해 농업인의 건강 증진과 농작업 효율성 강화를 목적으로 이뤄졌다. 양측은 ▲농업 분야 착용 로봇 도입을 위한 협력 체계 구축 ▲착용 로봇의 농업 현장 적용 실증 및 확산 ▲농업 현장 착용 로봇 인식 제고를 위한 홍보 활동 등 구체적인 협력 과제를 추진할 계획이다.

현대차·기아는 다양한 농업 분야에 엑스블 숄더를 적용해 효과를 검증하고, 농업 환경에 특화된 제품 활용 방안을 도출해 착용 로봇의 확산을 위한 기반을 마련한다. 농진청은 엑스블 숄더의 현장 실증과 사용성 평가에 협력한다. 실증 과정을 다양한 콘텐츠로 제작해 착용 로봇의 확산을 지원할 방침이다.

현대차·기아 로보틱스랩이 개발한 ‘엑스블 숄더’를 착용한 농업인이 작업을 하고 있다. 현대차

양희원 현대차·기아 R&D본부장 사장은 "현대차·기아는 작업자에게 보다 나은 근무 환경을 제공하기 위해 다양한 산업 현장에서 활용 가능한 웨어러블 로봇 기술을 고도화하고 있다"며 "이번 협력을 토대로 농업인의 어깨 건강을 지키고, 지속 가능한 미래 농업 환경 조성에 앞장설 것"이라고 말했다.





이승돈 농진청장은 "농업 현장의 안전과 효율성 향상은 미래 농업을 위한 핵심 과제"라며 "현대차·기아와의 협력을 통해 농업인들이 보다 건강하고 안전하게 작업할 수 있도록 지원하고, 기술 기반의 농업 환경 개선에 적극 나서겠다"고 밝혔다.





오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr

