콘 아야나, 드림 투어서 일본인 최초 우승

군산 드림 투어 16차전 연장 정상 환호

외국인 드림 투어 우승은 역대 네 번째

콘 아야나(일본)가 한국여자프로골프(KLPGA) 2부 투어인 드림 투어에서 우승했다.

인터내셔널 회원인 콘은 23일 전북 군산 컨트리클럽(파72·6510야드)에서 열린 KLPGA 2025 군산 드림 투어 16차전(총상금 7000만원) 최종 2라운드에서 7언더파 65타를 기록했다. 최종 합계 10언더파 134타로 김소정과 동타를 이룬 뒤 2차 연장에서 버디 퍼트에 성공시켰다.

콘 아야나가 군산 드림 투어 16차전에서 우승 직후 환하게 웃고 있다. KLPGA 제공

콘은 일본인 선수로는 처음으로 드림 투어 정상에 올랐다. 우승 상금은 1050만원이다. 외국인이 드림 투어에서 우승한 건 첸유주(대만), 리슈잉(중국), 유다겸(미국)에 이어 네 번째다.





콘은 "일본인 최초의 우승이자 생애 첫 드림 투어 우승을 거둬 뜻깊다"며 "일본에서 응원해주시는 분들에게 우승 소식을 전하게 돼 행복하다"고 소감을 밝혔다. 일본에서 활동하던 콘은 2024년 3월 제1차 준회원 선발전에서 8위에 올라 인터내셔널 회원 자격을 얻었고, 그해 점프 투어(3부) 1차전에서 우승했다.





