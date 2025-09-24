심각한 코리아 디스카운트 "韓증시 평균할인율 11.5%…신흥국 웃돌아"

자본시장연구원 이슈 브리핑

주식시장 할인율 국제 비교와 코리아 프리미엄 과제

최근 20년간 한국 증시의 평균 할인율이 경제협력개발기구(OECD) 회원국 평균은 물론, 신흥국보다도 높은 것으로 나타났다. '코리아 디스카운트'로 불리는 저평가 현상이 장기화하면서, 한국 증시가 '고위험 저수익' 구조에 빠졌다는 진단이 나온다.

김민기·이상호 자본시장연구원 연구위원은 24일 오전 여의도 본원에서 진행된 KCMI 이슈브리핑에서 '주식시장 할인율 국제 비교와 코리아 프리미엄 과제'를 주제로 이같이 발표했다. 할인율은 기업 내재가치 산출의 핵심 변수로, 투자자 관점에서는 요구수익률이자 기업관점에서는 자기자본 조달 비용이다.

59개국 할인율 비교해보니…주요국 지속 상회

AD

2006~2024년 59개국 패널자료를 이용해 주요국 주식시장의 할인율 수준을 분석·비교한 결과, 한국 주식시장의 할인율은 평균 11.5%를 기록했다. 이는 주요 7개국(G7·8.8%)과 선진국(8.9%) 평균치는 물론, 한국을 제외한 나머지 OECD 회원국 평균(9.3%)을 훨씬 웃도는 수치다. 신흥국(10.9%·한국 제외) 평균 대비로도 높다. 김 연구위원은 "개별 국가를 비교해도, 한국의 할인율은 신흥국 내에서도 상대적으로 높은 수준"이라고 지적했다.

한국 시장이 장기간 실제 달성한 실현수익률(TSR) 또한 연평균 7.3%에 그치며 투자자가 요구하는 수익률(할인율)에 현저히 미달했다. 한국은행이 발행하는 무위험 채권 수익률조차 실현하지 못한 상장기업이 과반을 차지하는 등 심각한 저성과가 확인된다는 진단이다. 반면 주요 선진국과 신흥국의 경우 TSR이 요구수익률을 일정 부분 상회했다.

김 연구위원은 "우리나라 시장 전반의 할인율이 구조적으로 높게 형성돼 있음을 보여주는 징후"라며 "장기간 지속된 (한국증시의) 저 주가순자산비율(PBR) 현상의 배경에는 이러한 높은 할인율 요인이 밀접하게 연관돼 있다"고 설명했다.

특히 거시경제 여건이나 시기와 무관하게 이러한 상황이 지속되고 있다는 점 역시 한국 증시의 우려점으로 꼽힌다. 김 연구위원은 "이처럼 장기간 주주의 요구수익률을 충족하지 못하는 상태가 이어지면 투자자는 불확실한 보상에 대해 지속해서 높은 할인율을 요구하게 되고, 결국 기업의 자본비용이 높은 수준에 고착화되는 악순환을 피하기 어렵다"고 경계했다. 한국 기업의 자기자본이익률(ROE)은 장기간 자본비용을 밑돌고 있는 상태다.

복합적 요인 탓…과감한 혁신투자·배당정책 개선 필요

이처럼 한국 증시의 높은 할인율은 기업의 낮은 자본효율성과 수익성, 제도적 신뢰 기반의 취약성, 단기성과 중심의 투자자 행태 등이 복합적으로 작용한 것으로 분석된다. 이에 따라 저PBR 현상을 극복하고 '코리아 프리미엄'을 달성하기 위해서는 ▲기업 차원의 전략적 대응 ▲자본비용 자체를 낮추기 위한 제도적 기반 강화가 병행돼야 한다는 지적이 나온다.

자본연이 제시한 코리아 프리미엄 과제

김 연구위원은 먼저 기업측에 "과감한 혁신 투자를 통한 수익성, 경쟁력 제고와 배당정책의 합리적 개선이 필요하다"면서 "나아가 이러한 과정이 경영 전반에 내재화될 수 있도록 거버넌스 구조를 정착시키는 것이 중요하다"고 강조했다.





AD

또한 제도적 차원에서는 법ㆍ제도의 집행력과 정책 일관성을 높이는 한편, 일반주주의 권익을 보호함으로써 한국 시장에 내재된 제도적 위험프리미엄을 완화해야 한다고 강조했다. 이 밖에 투자자들 역시 단기 매매 중심의 투자행태를 지양하고 기업의 지속가능 한 가치 창출을 유도하는 책임 있는 관여자로 변모할 필요가 있다고 김 연구위원은 덧붙였다.





조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>