부산 기장군, 국민의힘과 당정협의회 개최

국·시비 확보, 지역 현안 해결 위한 긴밀한 협력

기장군(군수 정종복)은 23일 오후 3시 기장군청에서 '기장군-국민의힘, 2025년 제1차 당정협의회'를 개최했다.

회의에는 정종복 기장군수와 군 간부공무원 17명, 정동만 국회의원, 기장군의회 박홍복 의장과 국민의힘 소속 군의원 전원이 참석했다.

정종복 기장군수(우측 8번째)와 정동만 국회의원(좌측 6번째) 등 회의 참석자들이 기장군-국민의힘 당정협의회를 개최하고 기념촬영을 하고 있다. 기장군 제공

이날 참석자들은 군민의 삶의 질 향상과 지속가능한 기장군 발전을 위한 주요 현안을 심도 있게 논의하며 긴밀한 협력 방안을 모색했다.

정종복 군수는 국·시비 지원사업과 주요 당면 현안 사업을 설명하며 국·시비 확보와 원활한 추진을 위해 당 차원의 전폭적인 지원을 요청했다.

주요 안건으로 ▲기장스카이워크 조성사업 ▲방곡지구 자연재해위험개선지구 정비사업 ▲남부권 광역관광 개발사업 ▲일광신도시 우회도로 개설사업 등이 논의됐다. 또 ▲기장읍 생활체육공원 조성 ▲대변~죽성교차로 간 도로 개설 ▲기장읍 지방하천 친수공간 조성계획 등은 충분한 시비 확보를 통해 문화시설 확충과 교통망 개선에 기여할 수 있도록 협조를 요청했다.

이 밖에도 ▲발전소 주변지역 지원사업 시행요령 개정 건의 ▲일광유원지 종합운동장 건립 ▲정관 종합사회복지관 신규 건립 등 군민 숙원사업과 주요 당면 현안에 대한 심도 있는 논의가 이어졌다.

정종복 군수는 "기장 발전과 군민 행복이라는 공동의 목표를 달성하기 위해서는 당정 간의 유기적인 협력이 필수적이다"라며 "오늘 논의된 국·시비 사업과 지역 현안사업이 차질 없이 진행될 수 있도록 적극적인 지원을 당부드린다"라고 말했다.





정동만 국회의원은 "군의 역점시책들이 성공적으로 마무리될 수 있도록 시·군 의원들과 함께 적극적인 지원을 아끼지 않겠다"며 "군민들의 기대에 부응하는 정책들을 함께 만들어 가겠다"라고 말했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

